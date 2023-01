Nur zwei gültige Unterschriften weniger hätten für Nur Sensoy das Aus bedeutet

Die 37-Jährige darf bei der Wahl in Memmingen als Kandidatin für das Team Todenhöfer antreten. Einige Unterschriften waren ungültig, die Gründe teils kurios.

26.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das war knapp: Hätte OB-Kandidatin Nur Sensoy nur zwei gültige Unterschriften weniger erhalten, wäre die Bewerberin des Teams Todenhöfer nicht für die Wahl am 5. März zugelassen worden. Entsprechend spannend war die Sitzung des Wahlausschusses im Rathaus. Sensoy hätte 215 Unterstützer-Unterschriften benötigt. 222 lagen nach der öffentlichen Auslegung im Einwohnermeldeamt und in der Tourist-Information vor. Doch 14 davon waren „strittig“, wie es Wahlleiter Thomas Schuhmaier formulierte. So musste das Gremium bei jeder einzelnen Unterschrift entscheiden, ob sie gültig ist oder nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.