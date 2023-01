OB-Kandidatin der ÖDP Memmingen: "Die Hütte brennt"

Krimhilde Dornach setzt im Wahlkampf in Memmingen auf die Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Beim Drei-Königs-Treffen der ÖDP stellt sie ihre Ziele vor.

08.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ökologie, Ökonomie und Soziales: Das sind die drei Themenschwerpunkte, die Krimhilde M. Dornach in den OB-Wahlkampf einbringen will. Das betonte die Bewerberin der ÖDP beim Drei-Königs-Treffen in der Kattunfabrik. Die Veranstaltung war gleichzeitig der Wahlkampfauftakt der Memminger ÖDP.

Kandidatin der ÖDP Memmingen setzt auf PV-Anlagen in der Innenstadt

Die 54-Jährige will nachholen, was ihrer Ansicht nach in Memmingen 30 Jahre lang auf die lange Bank geschoben wurde. Beim Blick vom Turm der Martinskirche habe sie gesehen, dass es immer noch keine PV-Anlagen auf den Dächern in der Innenstadt gebe. Ein Umstand, der sich schnell ändern müsse. Aufgabe der Stadt sei es, mit gutem Beispiel voranzugehen und auf die 57 eigenen Liegenschaften Photovoltaik zu installieren. Zudem will sie Bürgergenossenschaften für das Vorankommen regenerativer Energieerzeugung fördern. Wenn die kommunale Energiewende gelingen soll, muss laut Dornach zuallererst Energie eingespart werden. Dann sollten auch Gebäudesanierungen und Nahwärmenetze vorangetrieben und PV-Anlagen auf Dächern, Freiflächen, Fassaden und Parkplätzen installiert werden. Letztlich steht für die Fachlehrerin der Erhalt der Lebensgrundlagen für kommende Generationen im Vordergrund. „Die Hütte brennt“, betonte Dornach. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, um den Klimawandel aufzuhalten.

Im Fall ihrer Wahl würde sie die finanziellen Möglichkeiten prüfen und die städtischen Liegenschaften energetisch sanieren lassen sowie Nah- und Fernwärme in den Ortsteilen voranbringen. Wenn bauen, so die 54-Jährige, dann vorrangig in die Höhe und mit Tiefgarage. Mit Blick auf die Nachverdichtung müsse man sich einen Überblick über den Bestand verschaffen.

Dornach will Jugendarbeit zur Chefsache machen

Zur Chefsache machen würde die OB-Kandidatin auch die Jugendarbeit. Diese müsse über eine Skateranlage oder weitere Freizeitgestaltungen hinausgehen. Dornach will Jugendliche für Kommunalpolitik begeistern und aktiv mit einbinden. Für das Lösen vieler ökonomischer und ökologischer Problemstellungen will sie „einen Runden Tisch der Vernunft“ mit Vertretern aus Gewerbe, Handel, Verwaltung, Vereinen und Institutionen ins Leben rufen. Ein Kernthema dafür wäre die Wiederbelebung der Innenstadt. Fußgänger und Radfahrer liegen ihr ebenfalls am Herzen. Im Blick hat sie Radwege bis in den ländlichen Raum beziehungsweise in die Ortsteile sowie Radschnellwege, aber auch ein engmaschiges Fußwegnetz in der Kernstadt.

Mit einem eindeutigen „Ja“ sprach sich Dornach für den Erhalt der städtischen Realschule und der städtischen Sing- und Musikschule aus. Zudem will sie gesundes, regionales Essen an städtischen Schulen etablieren und Beschaffungen für die Stadt auf ihre Nachhaltigkeit hin prüfen.