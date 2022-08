OB-Wahl 2023 in Memmingen: SPD stellt Herausforderer von Manfred Schilder vor

Bei der Oberbürgermeister-Wahl 2023 in Memmingen will die SPD Jan Rothenbacher als Kandidat gegen OB Manfred Schilder ins Rennen schicken. Wer ist das?

02.08.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Bereits Anfang Juli hatte die CSU den Auftakt zur Oberbürgermeisterwahl 2023 in Memmingen gemacht und Amtsinhaber Manfred Schilder erneut zum Kandidaten gekürt.

Nun hat sich auch die SPD aus der Deckung gewagt und ihren Bewerber vorgestellt. Die Sozialdemokraten wollen den 29-jährigen Jan Rothenbacher aus Balzheim (Alb-Donau-Kreis) ins Rennen schicken.

Rothenbacher ist aktuell als Berater für Digitalisierung und IT-Management bei Bundesbehörden tätig. Entsprechend will er einen seiner Schwerpunkte als möglicher Oberbürgermeister von Memmingen auf die Digitalisierung der Stadtverwaltung richten.

SPD-OB-Kandidat in Memmingen: Jan Rothenbacher hat bereits für den Bundestag kandidiert

Der 29-Jährige betritt mit seiner Kandidatur nicht zum ersten Mal politisches Parkett. Im vergangenen Jahr war Rothenbacher bei der Bundestagswahl bereits Direktkandidat für die SPD im Wahlkreis Ulm, der die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis umfasst.

Lesen Sie auch

OB-Wahl in Memmingen: Wähler stimmen am 5. März ab Kommunalpolitik

Offiziell nominiert werden soll Jan Rothenbacher von der Memminger SPD am 17. September. Die Oberbürgermeisterwahl in Memmingen findet am 5. März 2023 statt.

Weiterer Bericht folgt.