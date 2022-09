Sozialdemokraten in Memmingen wollen den 29-Jährigen ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters schicken. Was ihm seine Vorgänger ans Herz legen.

18.09.2022 | Stand: 08:56 Uhr

46 Stimmberechtigte, 46 Mal fiel die Wahl auf Jan Rothenbacher: Die SPD Memmingen signalisierte somit einhellig, dass sie den 29-Jährigen als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl im März in der Maustadt ins Rennen schicken wollen. Bei der Nominierungsversammlung am Samstag im Maximilian-Kolbe-Haus wurde diese Wahl mit viel Applaus belohnt und so manche Kampfansage ausgesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.