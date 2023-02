Viele Bürger haben bereits abgestimmt

Die Zahl der Briefwähler in Memmingen ist im Vergleich zur Wahl 2017 deutlich gestiegen. Was das für den Wahlsonntag bedeutet und wann das Ergebnis feststeht.

28.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In fünf Tagen stimmen die Memmingerinnen und Memminger darüber ab, wer in den kommenden sechs Jahren als Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterin die Geschicke der Stadt lenken soll. Wobei sich einige Bürger den Gang zur Wahlurne am Sonntag wohl sparen werden. Doch nicht etwa, weil sie kein Interesse daran haben. Viele nutzen die Möglichkeit zur Briefwahl. Aktuell liegen dem städtischen Wahlamt über 5900 Anträge vor und somit deutlich mehr als bei der OB-Wahl im Jahr 2017. Damals waren es laut Wahlamtsleiter Dino Deriu insgesamt 4133 Anträge. Einen Rückschluss auf eine höhere Wahlbeteiligung – 2017 lag sie bei 48,8 Prozent – lasse sich daraus aber nicht ziehen.

Wahlamtsleiter in Memmingen: Trend in Richtung Briefwahl setzt sich seit Jahren kontinuierlich fort

„Der Trend in Richtung Briefwahl setzt sich seit Jahren kontinuierlich fort“, betont Deriu. Gleichzeitig nehme die Anzahl der Wähler ab, die am Wahlsonntag ein Wahllokal aufsuchen. „Ob nun coronabedingt oder nicht.“ Wer einmal per Briefwahl abgestimmt habe, „weiß die Vorzüge zu schätzen“. Einen davon kennen wohl nur die wenigsten. Denn mit einem Wahlschein für die Briefwahl könnte man laut Deriu am Sonntag auch in einem Wahllokal seine Stimme abgeben – und das nicht nur bei sich in der Nähe, sondern im gesamten Stadtgebiet.

Doch auch die Briefwahl kann so ihre Tücken haben. Denn immer mal wieder kommt es laut Deriu vor, dass die Unterschrift fehlt, der Wahlschein falsch abgeschnitten wurde oder dieser im Kuvert mit dem Stimmzettel landet. In letzterem Fall sei die Wahl dann nicht mehr geheim und die Stimmabgabe somit ungültig. Ihre Briefwahlunterlagen können die Wahlberechtigten noch bis Freitag, 3. März, 15 Uhr, persönlich im Wahlamt (Marktplatz 4) beantragen. Nach Angaben der Stadt werden Wahlbriefe (ausgefüllte Wahlunterlagen) berücksichtigt, wenn sie bis spätestens Sonntag, 5. März, 18 Uhr, im Briefkasten am Welfenhaus eingeworfen werden oder bis dahin durch die Post zugestellt wurden.

32.000 Memmingerinnen und Memminger dürfen wählen

Insgesamt sind rund 32.000 Wahlberechtigte dazu aufgefordert, ihre Stimme bei der OB-Wahl abzugeben. Um dafür Sorge zu tragen, dass die Wahl möglichst problemlos über die Bühne geht, sind am Sonntag etwa 300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Im gesamten Stadtgebiet werden 25 Wahllokale eingerichtet. Zudem gibt es zwölf Briefwahlbezirke. Vier der Wahllokale sind allerdings nicht barrierefrei: Das gilt für Steinheim (Grundschule), Buxach (Bürgerhaus) und Volkratshofen (alte Grundschule) ebenso wie für das Wahllokal an der Edith-Stein-Schule. Wegen der dortigen Generalsanierung müssen die Wähler ihr Kreuzchen im angrenzenden Hort machen, der ebenfalls nicht rollstuhlgerecht zu erreichen ist. Deriu empfiehlt daher Wählerinnen und Wählern mit Handicap, die Briefwahl zu beantragen. Die bequemste Art, die Unterlagen anzufordern, ist nach Angaben der Stadt, den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code zu scannen.

Was soll ich machen, wenn ich meinen Wahlschein verlegt habe

Bürgerinnen und Bürger, die am Sonntag ihre Wahlunterlagen nicht mehr finden können, sind im Übrigen nicht automatisch von der Wahl ausgeschlossen. Laut Deriu können sie beim Einwohnermeldeamt unter 08331/850-327 anrufen und ihren Namen und ihre Adresse angeben. Sie bekommen dann das für sie zuständige Wahllokal genannt, in dem sie abstimmen können, wenn sie ihren Personalausweis vorlegen. (Lesen Sie auch: Podiumsdiskussion der Allgäuer Zeitung in Memmingen)

Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sollte die Wahl am Sonntag ohne größerer Probleme ablaufen, rechnet Wahlamtsleiter Deriu damit, dass die ersten Ergebnisse der Auszählung ab 18.30 Uhr auf der Internetseite der Stadt unter www.memmingen.de veröffentlicht werden und das vorläufige Endergebnis bis spätestens 20 Uhr feststehen wird. „Und das ist großzügig kalkuliert.“

"Kleine Nachtschicht" für Mitarbeiter des Memminger Wahlamts möglich

Sollte es zu einer Stichwahl kommen, die am Sonntag, 19. März, stattfinden würde, müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Wahlamts am Sonntagabend noch „eine kleine Nachtschicht einlegen“, wie es Deriu formuliert. Denn im Vorfeld könnten keine größeren Vorkehrungen getroffen werden. „Wir reagieren erst, wenn es so weit ist.“ So müssten etwa möglichst schnell die Briefwahlunterlagen per Post verschickt und die neuen Stimmzettel produziert werden. „Da bleibt nicht viel Zeit.“ Daher wäre ihm am Sonntag ein „eindeutiges Ergebnis“ eigentlich am liebsten –natürlich nicht aus politischer Sicht, sondern rein aus Sicht des Wahlamts, wie Deriu betont.