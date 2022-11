Oberopfingen nimmt zweiten Anlauf für Bezirksmusikfest: Was 2023 geboten ist

Der Musikverein Oberopfingen steht wieder in den Startblöcken und will von 15. bis 18. Juni ein großes Programm stemmen – gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft.

22.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Im zweiten Anlauf ist das Bezirksmusikfest in Oberopfingen nun für das Jahr 2023 geplant. Eigentlich sollte das Ereignis für den Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) bereits in diesem Jahr in dem Kirchdorfer Ortsteil stattfinden – anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Musikkapelle Oberopfingen.

Bezirksmusikfest in Oberopfingen steigt von 15. bis 18. Juni

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste es jedoch abgesagt werden. Denn es ließ sich nur schlecht einschätzen, welche Sicherheitsmaßnahmen auf den Veranstalter zukommen und welche Quarantäne-Regelungen für die Helferinnen und Helfer gelten würden. Das Bezirksmusikfest wird nun vom 15. bis 18. Juni 2023 stattfinden.

Wie das Programm beim Bezirksmusikfest 2023 aussieht

Die Oberopfinger Musikantinnen und Musikanten wollen ein großes Programm stemmen. Der Festabend ist für den 13. Mai geplant, die Wertungsspiele für das Wochenende vom 22. und 23 April 2023. Unter dem Motto „Musik gewinnt“ ist zum Auftakt am 15. Juni ein Sternmarsch mit den umliegenden Musikkapellen aus Heimertingen, Pless, Steinheim, Buxheim, Kirchberg, Dettingen, Kirchdorf, Erolzheim und Tannheim vorgesehen. Es folgt ein Schwäbischer Abend mit der Band „Waidigel“.

Am Freitag, 16. Juni, heißt es dann „Blech, Brass‘n Beats“. Für Partystimmung sollen die jungen Illertaler, die Lausbuam und die Band Muckasäck sorgen. Am Samstag bildet eine Blasmusikparade mit „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ zusammen mit den „Brauhaus Musikanten“ einen weiteren Höhepunkt.

Dorfgemeinschaft Oberopfingen packt mit an

Am Sonntag steht mit Tagwache, Festgottesdienst, dem Gemeinschaftschor und dem Festumzug das große Finale des Bezirksmusikfests an. Der Vereinsvorsitzende Reinhard Schwarz betont, dass das Bezirksmusikfest 2023 für die Oberopfinger Musikkapelle eine große Herausforderung ist, die nur gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft gestemmt werden kann.