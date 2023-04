Ortsdurchfahrt in Fellheim soll gestaltet werden

Der nördliche Teil der Fellheimer Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße wird mit zahlreichen Projekten angepackt. Welche Maßnahmen im Gespräch sind.

13.04.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Die Neugestaltung des nördlichen Teils der Fellheimer Ortsdurchfahrt im Bereich der Ulmer Straße (Staatsstraße 2031) nimmt in planerischer Hinsicht konkrete Formen an. Besondere Gestaltungsschwerpunkte finden sich im Bereich des Dorfladens, mit Blick auf Art und Anzahl der Parkplätze oder auch am Kriegerdenkmal. Den aktuellen Planungsstand stellte Hans-Peter Beckmann (Lars Consult) dem Fellheimer Ratsgremium vor.

