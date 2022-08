Ortsumfahrung Steinheim: Stadt Memmingen hat zwei neue Trassen im Blick

Um die Bürger in Steinheim vom Verkehr zu entlasten, waren zuletzt sechs Varianten für eine Umfahrung im Gespräch. Doch sie alle kommen wohl nicht mehr infrage.

08.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Über 13.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Heimertinger Straße durch den Memminger Ortsteil Steinheim. Um die Anlieger vom Verkehr zu entlasten, ist schon seit einigen Jahren eine Ortsumfahrung im Gespräch. Im vergangenen Oktober fand dazu in Amendingen eine Infoveranstaltung statt. Dabei wurden sechs mögliche Varianten vorgestellt, die alle westlich von Steinheim verlaufen. In der Folge konnten sich die Bürgerinnen und Bürger auch über eine Onlinebeteiligung zu diesem Verkehrsprojekt äußern. Damals hieß es, dass sich der Stadtrat Anfang 2022 mit dem Planungsauftrag befassen will. Seitdem ist das Thema jedoch ein stückweit aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden.

