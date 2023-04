Osterhasen hoppeln in die Neue Welt in Memmingen

Der Verein „Freunde der Landesgartenschau“ richten wieder die Oster-Aktion aus. Es könnte allerdings das letzte Mal sein, weil die Gruppe über ihre Auflösung nachdenkt.

05.04.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Wie lange der Hase noch am Osterfest die Nester mit den bunten Eiern auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Areal verteilt, ist fraglich: „In diesem Jahr hoppeln unsere Hasen aber noch in die Neue Welt“, sagt Andreas Schales zuversichtlich und fügt weiter an: „Aus organisatorischen Gründen kann allerdings heuer im Stadtpark unsere Osteraktion nicht wie gewohnt am Sonntag stattfinden – sondern wird einen Tag später, also auf den Ostermontag verschoben. Zudem werden unsere beiden Hasen die Nester vor Ort verteilen – nicht, wie die vielen Jahre zuvor auf dem Gelände verstecken.“

Es fehlen ehrenamtliche Helfer in Memmingen

Der erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Freunde der Landesgartenschau Memmingen 2000“ macht aus der, über die Jahre immer dünner gewordenen Personaldecke an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die bei solchen Veranstaltungen mitmachen, keinen Hehl. „Man kann sagen, nach 22 Jahren ist die Luft aus dem Verein heraus. Das liegt natürlich auch am zunehmenden Alter unserer Mitglieder. Und, wie bei jeder anderen Gemeinschaft ist es auch für uns sehr schwer, neue Mitstreitende zu gewinnen“, sagt der langjährige Vorsitzende mit bekümmerter Stimme.

Verein in Memmingen wurde im Jahr 2001 gegründet

Darüber, ob sich der 2001 gegründete Verein zum Jahresende auflöst, sei aber noch nicht final entschieden. Insgesamt zählt der Verein der Freunde der LGS heute 55 Mitglieder sowie vier Firmen- und zwei Familienmitgliedschaften. Im Jahr 2000 war die deutschlandweite Schau von Garten- und Landschaftsbau in der Darstellung von Gärten, Beeten und Installationen in Memmingen zu Gast.

Erhalt und Pflege der angelegten öffentlichen Grünanlage

Ein Jahr später schlossen sich die Freunde der LGS zum Verein zusammen, der sich nach der Großveranstaltung dem Erhalt und der Pflege der angelegten öffentliche Grünanlage verschrieben hat und seitdem den neuen Stadtraum unter freiem Himmel mit vielerlei an Veranstaltungen und Aktivitäten im Jahreskreis belebt.

Wie die Idee für die Osterhasensuch-Aktion entstand

„Die Idee zur Osterhasensuch-Aktion hatte ich, nachdem 2002 das Gelände als Stadtpark wieder rückgebaut wurde. Bis auf die Corona-Jahre 2020 und 2021 kam der Osterhase jedes Jahr. Im vergangenen Jahr haben wir im Stadtpark Ostersüßigkeiten ohne große Ankündigung an die Kinder verteilt“, erklärt Schales. Heute sind die Kinder von damals selbst schon Eltern, welche die lieb gewonnene Tradition des kollektiven Eiersuchens nun mit ihrem Nachwuchs weiterführen. „Die strahlenden Kinderaugen sind unbezahlbar, wenn sie hinter jedem Busch den Hasen vermuten“, wie Schales aus der Vergangenheit berichtet.

400 bis 600 Nester in Memmingen verteilt

Bevor das ehemalige LGS-Gelände für die Eier-Detektive frei gegeben wurde, mussten die Hasen-Helfer erst mal die Nester verteilen. „Je nach Wetterlage waren das immer zwischen 400 bis 600. Solange der Vorrat reicht“, erinnert sich Schales. „Und bisher ging eigentlich niemand leer aus“, wie der Initiator gleich weiter anfügt.

Glauben Kinder eigentlich noch an den Osterhasen?

Ohne Sachspenden von Unternehmen und Spenden könnte der Familientag an Ostern nicht stattfinden. „Wir müssen immer noch Waren zukaufen“, wie Schales über die Bedingungen, die hinter der gemeinnützigen Aktion stehen, berichtet. Andreas Schales und seine Osterhasenfreude sind auf das kommende Osterfest vorbereitet: „Auch die Frage, wer in diesem Jahr ins Osterhasenkostüm muss, ist geklärt“, wie der Vorsitzende mitteilt.

Glauben die Kinder eigentlich noch an den Osterhasen? „Mit unseren Hasen kann man sich sogar fotografieren lassen, das ist doch ein Beweis“, scherzt Schales abschließend.