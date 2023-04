Evangelisch, katholisch, syrisch-orthodox: So wird in Memmingen Ostern gefeiert

Wie unterschiedlich wird Ostern in den Memminger Kirchen vorbereitet? Wir haben in den evangelischen, katholischen und syrisch-orthodoxen Gemeinden gefragt.

07.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ihre erste Kerze hat Xenia Gajski Mitte der 1990er-Jahre gestaltet: „Der damalige Pfarrer der Versöhnungskirche fand meine selbst gemachte Taufkerze für mein Patenkind so toll, dass er mich gefragt hat, ob ich auch die Osterkerze für die Kirche gestalten wolle. Seit 30 Jahre mache ich das ehrenamtlich jedes Jahr während der Fastenzeit“, erklärt Gajski.

Die Vorbereitungen auf Ostern beginnen in der evangelischen Versöhnungskirche im Memmingen Westen, wie auch in allen anderen evangelischen und katholischen Pfarreien, schon viele Wochen vor dem Ostersonntag. „Für mich fangen die Planungen mit dem Gemeindebrief Ende Januar an“, sagt Susanne Schneider, Pfarramtssekretärin der Versöhnungskirche. Es werden spezielle Gottesdienste ausgearbeitet, Lieder gewählt und Brauchtümer und Rituale gepflegt.

Eine Gemeinde hat mehr Zeit für Ostervorbereitungen

„In unserer Gemeinde haben wir in diesem Jahr eine Woche mehr Zeit, uns auf das Auferstehungsfest vorzubereiten“, erklärt Said Onar vom syrisch-orthodoxen Gemeindeverein im Memminger Osten. Das syrisch-orthodoxe Osterfest fällt nämlich nicht auf den gleichen Tag wie das westliche Osterfest. „Wir sind nach dem julianischen Kalender und nicht nach dem gregorianischen Kalender ausgerichtet, deshalb können sich die Osterfeste um bis zu drei Wochen verschieben“, wie der Gemeindesprecher berichtet.

Ostern ist für alle christlich-geprägten Religionen von zentraler Bedeutung. „Es ist ein Fest der Hoffnung, der Erlösung und der Freude, das in allen christlichen Konfessionen gefeiert wird. Wir haben am Ostersonntag zwei Gottesdienste – die Osternacht um 5.30 Uhr und um 10 Uhr“, berichtet Simone Bach, Pfarrerin der Versöhnungskirche. „In unserer liturgischen Feier geht es in diesem Jahr um Gottes Licht, das aus dem Grab in die ganze Welt leuchtet“, erklärt die Pfarrerin weiter. Das Licht ist ein zentrales Element. Die Osterkerze, die während der Osternacht entzündet wird, symbolisiert die Helligkeit, die Christus in die Welt bringt.

Katholische Gemeinde stellt den Einzug Jesu nach - sogar mit echtem Esel

Die Zeit zuvor, zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag, bezeichnet man in den Kirchen als Fasten- oder Passionszeit. Mit dem Palmsonntag hat die Karwoche begonnen: „Wir haben bereits am Freitag vor Palmsonntag mit Kindern Palmboschen gebunden. Im Gottesdienst stellten wir den Einzug von Jesus nach – sogar ein echter Esel war dabei. Vorarbeit hat auch der Frauenbund geleistet, der kleinere Osterkerzen gebastelt hat, die für einen guten Zweck verkauft werden“, so Ulrike Zenner, Gemeindereferentin der katholischen Pfarreiengemeinschaft St. Josef.

Die meisten Gemeinden der Stadt feiern Gründonnerstag. Es wird vermutet, dass sich das Grün vom Althochdeutschen Wort „Greinen“ ableitet, was soviel wie Weinen bedeutet – da an diesem Tag das Leiden und Sterben Jesu Christi im Vordergrund steht. In Erinnerung an Jesus im Garten Gethsemane wird bei der katholischen Pfarreiengemeinschaft teilweise die ganze Nacht – bis in den Karfreitag hinein – gebetet. Am Karfreitag gedenkt man an die Kreuzigung von Jesus.

„Ich mache mit Kindern einen kleinen Kreuzweg durch die Stadt. Wir haben ein Kreuz dabei und gehen an verschiedene Stationen, wo kindgerecht die Leidensgeschichte erzählt wird“, berichtet Ulrike Zenner. Weiter sagt sie dazu: „In der Kirche Sankt Josef gibt es um 15 Uhr – zur Todesstunde Jesus, die Karfreitagsliturgie“. In den meisten Gemeinden ist am Karsamstag Grabesruhe.

So feiert sie syrisch-orthodoxe Gemeinde in Memmingen Ostern

In der syrisch-orthodoxen Gemeinde beginnt eine Woche später, in der Nacht von Samstag, die Feier der Auferstehung, die über Mitternacht hinein in den Ostersonntagmorgen übergeht. Während die katholischen und evangelischen Gemeinden am Ostermontag die Auferstehung von Jesus feiern, steht zur Zeit der syrisch-orthodoxen Gemeinde dieser Tag ganz im Zeichen des Gedenkens an die Verstorbenen. „Wir gehen mit der Familie auf den Friedhof. Hier werden bunte Ostereier und Süßigkeiten an die Kinder verteilt“, sagt Said Onar.

Wieso spielen in allen christlichen Religionen Ostereier eine wichtige Rolle?

Traditionell gibt es in allen christlichen Religionen Ostereier. Ulrike Zenner erklärt warum: „Das Ei steht für das neue Leben und die Hoffnung, welche die Christenheit mit der Auferstehung verbinden“.

Die Mesnerin der Versöhnungskirche, Gerlinde Müller, hat viele süße Schokoladeneier im Vorfeld in kleine Nester gepackt, welche die Kinder dann nach dem Familiengottesdienst am Ostersonntag suchen werden. „Das ist persönlich eine meiner schönsten Osteraufgaben“, wie Gerlinde Müller lachend sagt.