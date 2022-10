Ottobeuren: Frau beleidigt und greift Polizisten an

Eine 41-Jährige soll einen Polizisten beleidigt und angegriffen haben. Sie rief zuvor selbst den Polizeinotruf.

10.10.2022 | Stand: 15:10 Uhr

Am Sonntagabend hat eine Frau in Ottobeuren (Unterallgäu) einen Beamten beleidigt und angegriffen. Die 41-Jährige verständigte an dem Abend die Polizei, da sie einen Streit mit ihrem Mann hatte. Bereits während des Telefonats soll die Frau den Polizisten beleidigt haben. Eine Streifenbesatzung traf dann die Frau in der Goethestraße in Ottobeuren an. Laut Polizei soll die 41-Jährige sehr aggressiv und deutlich alkoholisiert gewesen sein. Daraufhin nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Während ihrer Fesselung soll sich die Frau zur Seite gedreht haben und nach dem Beamten getreten haben.

Betrunkene erhält Anzeige wegen versuchter Körperverletzung

Den Rest der Nacht verbrachte die Frau in der Arrestzelle. Sie erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

