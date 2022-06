Biker übersieht Auto beim Überholen - 18-Jähriger bei Frontalcrash schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Ein Hubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Die Staatsstraße war für Stunden gesperrt.

12.06.2022 | Stand: 16:27 Uhr

Nach einem Motorradunfall in Ottobeuren musste ein schwerverletzter 18-Jähriger am frühen Sonntagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall in Ottobeuren: Auto und Motorrad stoßen zusammen

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei vom Sonntagnachmittag stellt sich der Unfallhergang so dar: Gegen 13 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße bei Ottobeuren in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs. Er wollte ein vor sich fahrendes Motorrad überholen und schwenkte nach links auf den Fahrsteifen für den Gegenverkehr aus. Dabei übersah der junge Mann einen 36-jährigen Autofahrer, der ihm entgegenkam. Motorrad und Pkw stießen frontal zusammen.

Auch ein Rettungshubschrauber wird hinzugezogen

Bei der Kollision und dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu - er musste daher nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Auch der Autofahrer wurde laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Staatsstraße in Ottobeuren muss gesperrt werden

Am Motorrad und an dem Pkw entstand jeweils Totalschaden. Die Staatsstraße musste zur Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett in beide Richtungen gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnisen der Polizei hatte der Motorradfahrer beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Bild: Siegfried Rebhan

Die Feuerwehr Ottobeuren war vor Ort im Einsatz, um den Verkehr zu lenken. Zur weiteren Beweissicherung und Unfallklärung wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen ein Gutachter hinzugezogen.

