Ottobeuren will Breitbandausbau vorantreiben

Die Marktgemeinde Ottobeuren nimmt das Projekt "Graue Flecken" in Angriff. Ein Ort hat besonders Nachholbedarf.

15.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Marktgemeinderat Ottobeuren hat in seiner Oktobersitzung einstimmig beschlossen, bei noch ausgemachten 507 sogenannten „grauen Flecken“ möglichst schnell Glasfaser bis ins Gebäude zu bringen. Wie Bürgermeister German Fries sagte, habe sich Ottobeuren bisher schon an verschiedenen Programmen zum Breitbandausbau beteiligt, aber das gehe alles viel zu langsam.

Neue Markterkundung im Raum Ottobeuren

Bei dem nun vorliegenden Ergebnis einer erneuten Markterkundung unter dem Titel „Graue Flecken“ seien 2895 Adressen untersucht worden, erklärte Karl Baumann von der beauftragten Firma Corwese die neuen Erkenntnisse. Etliche schlecht versorgte Anschlüsse – hauptsächlich in Ollarzried – haben demnach zum Teil weniger als 16 Megabit (Mbit) pro Sekunde Internetleistung beim Upload, so schlecht seien aber auch einige Anschlüsse in Ottobeuren selbst. Die meisten Weiler um die Marktgemeinde liegen laut Studie bei 50 bis 100 Mbit. Im Bundesförderprogramm Gigabit gilt laut Baumann momentan die Fördergrenze nur bis 100 Mbit im Download, sie entfalle aber ab Januar 2023.

Förderquote von bis zu 90 Prozent möglich

Möglich sei eine Förderquote von bis zu 90 Prozent: 50 bis 70 Prozent Bundesmittel zuzüglich Kofinanzierung durch den Freistaat Bayern. Ottobeuren will den Antrag für alle förderfähigen Bereiche im Gemeindegebiet stellen. Bei geschätzten Gesamtkosten von rund acht Millionen Euro würden laut Baumann auf die Gemeinde circa 750.000 Euro Eigenanteil entfallen. Sein Büro gliederte die Bereiche in neun Cluster auf, die gebündelt oder priorisiert werden könnten. In Ollarzried und Umgebung zum Beispiel wären 147 Adressen zu versorgen mit gut 10.000 Meter Kabel zu grob geschätzt etwa 1,8 Millionen Euro. Im Kernort Ottobeuren beliefe sich die grobe Kostenschätzung des Büros für 82 Adressen und 2,6 Kilometer Leitung auf rund 1,4 Millionen Euro. Je kleiner das Cluster, umso höher werde der durchschnittliche Anschlusspreis. Karl Baumann sprach von einem Realisierungszeitraum von etwa drei bis vier Jahren.

