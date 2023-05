Ottobeurer Konzerte: Das ist das Programm

Stardirigent Sir Simon Rattle gibt sein erstes Gastkonzert in der Basilika. Das Programm der Ottobeurer Konzerte hat aber noch einiges mehr zu bieten.

12.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

So schnell wie dieses Konzert war noch keines ausverkauft bei den traditionsreichen Ottobeurer Konzerten: Schon zwei Wochen nach dem Vorverkaufsstart gab es keine Karten mehr für das Gastspiel von Stardirigent Sir Simon Rattle. Er kommt mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das er im September übernimmt.

Ottobeurer Touristikamtsleiter: "Das ist eine große Ehre für uns"

„Das ist eine große Ehre für uns“, sagt Touristikamtsleiter und Konzertorganisator Peter Kraus. Rattle habe das erste Gastkonzert, das er außerhalb Münchens dirigiert, unbedingt in Ottobeuren geben wollen. „Er war schon zweimal privat in der Basilika, um sie anzuschauen“, weiß Kraus.

Angefragt um Karten für dieses besondere Konzert haben auch einige bekannte Persönlichkeiten – aber so lange Kraus keine feste Zusagen hat, will er noch keine Namen verraten. Genügend Plätze seien aber vorsorglich reserviert, sagt er.

Platzangebot wird wegen Brandschutzkonzpet reduziert

Noch einmal reduzieren musste Kraus dieses Platzangebot. Nur noch 1816 Personen sind nach dem neuen Brandschutzkonzept für die Basilika zugelassen – früher waren es weit über 2000. Und nicht nur das: Damit die Menschen im Notfall schnell nach draußen kommen, werden jetzt sogar die beiden Schwing-Flügeltüren in den Windfängen seitlich des Haupteingangs umgebaut.

Neun Plätze für Rollstuhlfahrer stehen in der Basilika Ottobeuren zur Verfügung

Jeweils neun Plätze wurden in jedem Querschiff für Rollstuhlfahrer eingerichtet, gemäß der neuen Vorschrift, dass etwa ein Prozent aller Plätze für Rollstuhlfahrer geeignet sein müssen. Extra anschaffen – und die Ordner im Umgang schulen – musste das Touristikamt außerdem Wassernebellöscher für die Basilika – weil die herkömmlichen Schaumlöscher im Fall des Falles die Kunstwerke angreifen würden.

Aber zurück zu den Konzerten: Vor dem 68-jährigen Rattle stehen zwei junge, tschechische Kollegen am Pult. Im Juni leitet Petr Popelka (37) das Prager Rundfunk-Sinfonieorchester und den Philharmonischen Chor München.

Petr Popelka kommt mit dem Prager Rundfunk-Sinfonieorchester. Bild: Khalil Baalbaki

Im Juli führt der 42-jährige Jakub Hruša, Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, mit seinem Orchester zwei Werke auf, die noch nie in der Basilika zu hören waren: César Francks (einzige) Sinfonie d-Moll und davor Antonín Dvořáks Biblische Lieder. „César Franck haben sich viel Stammgäste gewünscht“, erzählt Kraus. Und auch er freut sich darüber, dass er ihn ins Programm nehmen konnte – nachdem Abt Johannes dem zugestimmt hatte, bei dem die letzte Entscheidung über das Programm liegt.

Jakub Hrůša gibt ein Konzert mit seinen Bamberger Symphonikern. Bild: Marian Lenhard

Die acht Kammerkonzerte der Saison liegen aber ganz in der Verantwortung von Kraus. Er setzt dabei auf eine bewährte Mischung vom Kinderkonzert über Tango bis zum reinen Klavierabend. Auch die beliebte Operngala ist heuer wieder dabei. An den ersten beiden großen Konzertwochenenden gibt zudem der neue Basilika-Organist Peter Rudolf Konzerte an den historischen Orgeln.

Kunstausstellungen begleiten die Konzerte in Ottobeuren

Die flankierenden Kunstausstellungen zu den Basilika-Konzerten im Kursaal zeigen heuer Werke von Manuela Bilgram (Juni) und Horst Wendland (Juli). Als Begleitung zum Wochenende mit dem BR-Symphonieorchester (September) organisiert Florian Seitz die Ausstellung „Mit Pinsel und Bogen beim Bayerischen Rundfunk und in Ottobeuren“ – mit Werken aus dem BR-Archiv und Privatbesitz.

Die Basilika-Konzerte im Überblick:

25. Juni: Johannes Brahms, „Ein deutsches Requiem“ – Prager Rundfunk-Sinfonieorchester und Philharmonischer Chor München unter Leitung von Petr Popelka

23. Juli: Antonín Dvo(r)ák, Biblische Lieder op. 99 Nr. 1 - 10; César Franck, Sinfonie d-Moll – Bamberger Symphoniker unter Leitung von Jakub Hru(s)a

24. September: Joseph Haydn, „Die Schöpfung“ – Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Sir Simon Rattle (ausverkauft)

Kammerkonzerte im Museum für zeitgenössische Kunst: