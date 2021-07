Janine Wissler ist seit Februar Parteivorsitzende der Linken. Am Infostand in Memmingen erkennen sie jedoch die Wenigsten.

15.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist zwar nur eine Stichprobe. Dennoch lässt sich eine gewisse Tendenz erahnen. Auf die Frage, wer den Parteivorsitz der Linken innehat, erhält man von fünf Passanten in der Memminger Innenstadt vier unterschiedliche Antworten: Gregor Gysi (zwei Mal genannt), Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine und Konstantin Wecker.

Der Name jener Frau, die an diesem Vormittag ein paar hundert Meter weiter vor dem meterhohen Banner der Linkspartei steht, fällt gut zwei Monate vor der Bundestagswahl kein einziges Mal: Janine Wissler (40) bildet seit Februar mit Susanne Hennig-Wellsow (43) die Parteispitze.

Ferschl kündigt "Aufholjagd" an

„Heute wurde ich noch kein Mal erkannt. Aber ich bin ja auch gerade erst angekommen“, sagt sie und schmunzelt. Die Kontaktaufnahme zu den Einheimischen gestaltet sich sowohl für die gebürtige Hessin als auch für die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Wahlkreis Kaufbeuren-Ostallgäu) nicht einfach. Flyer dürfen die Politikerinnen nicht verteilen. Das habe das Ordnungsamt mit Hinweis auf die Hygiene-Vorschriften in der Corona-Pandemie untersagt, berichten sie kopfschüttelnd. Von selbst kommen dagegen nur vereinzelt Passanten an den Stand der Linkspartei, die zuletzt Umfragewerte von sieben bis acht Prozent erzielte und damit das eigene Ziel von einem zweistelligen Ergebnis deutlich verfehlen würde. Doch das spornt das Team in Memmingen nur an. Eine „Aufholjagd“ kündigt Ferschl an. (Lesen Sie auch: Gesundheitsminister Holetschek im Exklusiv-Interview: "Der Impfkampagne tut Aiwangers Haltung nicht gut")

Wissler gegen B12-Ausbau

Für Wirbel sorgte zuletzt Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht mit ihrem Bestseller „Die Selbstgerechten“. In dem Buch wirft sie linken Parteien vor, mit Gender-, Klima- und Bio-Essen-Debatten ihre Kern-Wähler zu verprellen.

Im ZDF-Sommerinterview hatte Wissler widersprochen: „Ich glaube nicht, dass es am Gendern liegt.“ Gegenüber unserer Redaktion bekräftigte sie: „Die Genderdebatte ist ein Medienphänomen. Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, haben andere Sorgen.“ Vor Ort gehe es meist um Themen wie „gute Löhne oder gute Rente“. Auch Fragen nach Gesundheitsversorgung oder Vekehrsanbindung tauchten oft auf.

Die Linke setzt vor allem auf den ÖPNV-Ausbau. Dazu gehöre auch die Wiederbelebung stillgelegter Bahn-Strecken. Den Ausbau der B 12 zu einer vierspurigen Straße lehnt die Partei dagegen ab. Flächenfraß, Lärmbelästigung und „das falsche Signal in der Klimakrise“ werden als Argument genannt. „Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“, sagt Wissler, die ein Tempolimit von 120 fordert.

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, um 9 Uhr treffen sich Janine Wissler und Susanne Ferschl mit der Bürgerinitiative „Rettet den Grünten“ sowie dem Bund Naturschutz am Parkplatz Kranzegg.