Gute Nachrichten aus dem PiK in Memmingen: Es geht wieder bergauf

Die Kleinkunstbühne erlebte in Folge von Corona-Pandemie eine Durststrecke. Nun sind Konzerte und Kabarett oft wieder ausverkauft. Doch etwas hat sich geändert.

13.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Parterretheater im Künerhaus (PiK) kann der Kulturherbst starten: Soeben hat der Verein „Alternative Kleinkunst Memmingen“ das Programm vorgelegt und für Optimismus sorgt der Blick auf die zurückliegende Saison von Januar bis Mai. „Es läuft wirklich gut und wir sind zufrieden“, sagt Vorsitzende Karin Keller. Insgesamt zwischen 900 und 1100 Besucher kamen zu den über zehn Veranstaltungen – an den meisten Abenden blieben wenige oder keine Plätze frei.

Herbstprogramm des PiK: Für manches sind die Tickets schon ausverkauft

Auch einzelne der nun bevorstehenden Kabarett- und Konzertabende sind fast oder völlig ausverkauft. In den Jahren vor Corona war das alles andere als eine Seltenheit und Interessierte mussten sich für Vorstellungen entweder frühzeitig Karten sichern – oder als Kurzentschlossene viel Glück haben. „Früher haben die Leute oft am Anfang der Saison Karten für fünf oder sechs Veranstaltungen reserviert. Inzwischen legen sich die Zuschauer nicht mehr so fest“, sagt Keller.

Corona und Lockdowns setzten der Kleinkunstbühne in Memmingen zu

Ihrer Vermutung nach hat es sich herumgesprochen, dass es häufig später noch Karten gibt – auch an der Abendkasse. Im Zuge der Pandemie waren die Zuschauerzahlen eingebrochen und es blieben trotz der von 76 auf 65 reduzierten Plätze Lücken im Publikum. Noch im Januar vor dem Start des Frühjahrsprogramms sagte Keller unserer Redaktion: „Wir zahlen inzwischen bei jeder Veranstaltung drauf.“

Verein "Alternative Kleinkunst Memmingen" kann auf seine Mitglieder bauen

Obwohl der Zuschauerraum sich wieder gefüllt hat, ist das laut der Vorsitzenden teils noch der Fall. Denn das PiK lege Wert darauf, angemessene Gagen zu zahlen: „Wir wollen die Künstler nicht für einen Appel und ein Ei holen.“ Möglich macht das Keller zufolge die „privilegierte“ Situation des Vereins, der auf Sponsoren und die Beiträge der stets zwischen 250 und 270 Mitglieder bauen kann. „Sie sind sehr treu und es kommen auch immer mal neue dazu.“ Das Fundament für das PiK bildet der ehrenamtliche Einsatz des Teams: „In dem Moment, wo wir jemandem etwas bezahlen müssten, würde es nicht mehr gehen.“

Künstlerinnen und Künstler schätzen die Bühne laut Keller auch für schönes Ambiente und gute Akustik. „Es ist so, dass sich viele bei uns melden und für Auftritte anfragen.“ Zum Beispiel Matthias Schriefl, seit Jahren etabliert als bekannter Musiker. „Ich finde es toll, wenn solche Künstler noch von sich aus anrufen“, sagt Keller. Für die Programmplanung wählt das PiK-Team mit langjähriger Erfahrung aus der Fülle von Anfragen – besonders im Musikbereich – aus. Mitunter bekommen die Verantwortlichen Tipps von Künstlern, außerdem reisen sie zu Kulturbörsen, um sich zum Beispiel Ausschnitte aus Programmen von Kabarettisten anzuschauen und Nachwuchs zu entdecken. Dabei geht es nicht zuletzt darum, das jüngere Publikum im Blick zu behalten – zum Beispiel auch mit Formaten wie dem Poetry Slam.

Mehr Infos über den Verein und das PiK gibt's auf der Homepage.