Pater Joshy als neuer leitender Priester der Pfarreiengemeinschaft eingesetzt

Prämonstratenserpater Joshy Palakunnel wird in Memmingen willkommen geheißen - und gibt auch ein Versprechen an die Gläubigen ab.

09.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Memmingen vereint die fünf Memminger Stadtpfarreien Sankt Johann, Sankt Josef, Mariä Himmelfahrt, Christi Auferstehung und St. Ulrich. Gut 17.000 Katholikinnen und Katholiken gehören zu dieser Gemeinschaft, die nun einen neuen leitenden Pfarrer hat: Prämonstratenserpater Joshy Palakunnel wurde am Sonntagabend in der Kirche St. Josef feierlich in sein Amt eingeführt. In zweieinhalb Stunden hatte er Gelegenheit, in erste erwartungsvolle Gesichter zu blicken, gleichzeitig konnten ihn die Gläubigen bei der Eucharistiefeier das erste Mal in Aktion kennenlernen. Dabei wurde deutlich: Es geht darum, einen neuen Weg einzuschlagen – für Pater Joshy Palakunnel als auch für die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft.

Gäste aus ehemaligen Lebens- und Wirkungsstätten

Zwei große Busse parkten vor der Kirche St. Josef. Die restlichen Stellplätze waren vor der Messe bereits früh belegt. Aus allen Himmelsrichtungen kamen am Sonntag die Gläubigen, um an der Einsetzung teilzunehmen. Darunter auch Gäste aus ehemaligen Lebens- und Wirkungsstätten von Pater Joshy; aus Indien sowie aus der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen im Allgäu. Aus letzterem Bereich zogen allein 44 Ministranten mit Pater Joshy in die Kirche ein.

Prodekan Ralf Czech übergibt Pfarreiengemeinschaft an Pater Joshy

Die Heilige Messe sei selten so erwartet und mit Freude vorbereitet worden. „Weil wir uns so freuen, Pater Joshy willkommen zu heißen“, begrüßte Prodekan Ralf Czech, der die Pfarreiengemeinschaft in der Eucharistiefeier im Namen des Bischofes übergab. Er sei sich gewiss, dass die Gläubigen aus dem Bereich Hörnerdörfer mit viel Wehmut auf diesen Tag schauen, doch die Memminger hätten diesen sehnsüchtig erwartet. Czech kenne Joshy Palakunnel bereits aus der Studienzeit: „Ich meine, dass es eine gute Zukunft für dich und die Pfarreiengemeinschaft werden kann.“

Der Sonntag stand ganz im Fest der Taufe Jesu. „Auch Jesus stand mit der Taufe an einem Anfang“, verdeutlichte der Prodekan. Durch den Geist Gottes sei er den Weg gestärkt gegangen. Drei Hinweise und Tipps möchte Ralf Czech dabei Pater Joshy mit auf seinen neuen Weg geben. Jesus habe sich „mittenrein“ gestellt: „Als Mensch steht er mitten unter Menschen.“ Das sei ein Erfolgsrezept. Bei Pater Joshy erkenne er den Willen dazu: Das Pfarrhaus werde noch renoviert. „Du hast dir trotzdem eine Wohnung in Memmingen gesucht. Das ist ein gutes Zeichen“, so der Prodekan und richtete sich an die Gläubigen: „Ihr neuer Pfarrer will in Ihrer Mitte wohnen. Lassen Sie ihn auch.“

"Du lässt dich in den Dienst nehmen"

Gleichzeitig müsse der neue leitende Pfarrer erst einmal ankommen. „Wir alle sind nicht perfekt. Wir sind Sünder, aber somit gehören wir auch zusammen. Wir stehen alle in der Schlange für die Barmherzigkeit Gottes, auch wenn jene vor dem Beichtstuhl eher kurz ist.“ Gleichzeitig sei man Diener Gottes. „Du lässt dich in den Dienst nehmen“, dankte er Pater Joshy, denn es brauche eine gute und festinstallierte Leitung. Nach der Taufe öffne sich der Himmel, deswegen möge er stets den Blick nach oben richten. „Da gibt es einen allliebenden Gott, der immer wieder Kraft geben wird.“

Die Größe der Pfarreiengemeinschaft

Ralf Czech betonte die Weite (Größe) der Pfarreiengemeinschaft, indem er mit Pater Joshy fünf Stationen in St. Josef aufsuchte – verbunden mit Wünschen: den Taufbrunnen, den Beichtstuhl, den Ambo, die Liturgie und den Vorstehersitz. Letzteren übergab Czech an Pater Joshy, in dem er diesen die Bereitschaftserklärung erneuern ließ. Der Pater antwortete: „Mit Gottes Hilfe bin ich bereit.“

„Der Glaube an Gott verbindet uns alle“, ist der neue leitende Pfarrer der Meinung des jüngst verstorbenen Papstes Benedikt XVI.. Der Glaube könne Brücken zwischen den Menschen bauen. Dass die Kirche voll besetzt war, sah Pater Joshy als Zeichen an: „Sie zeigen mir hier die herzliche Verbundenheit.“ Die Teilnahme von Menschen aus seinen vorherigen Stationen mit Freunden und Verwandten aus Indien gebe ihm Zuversicht, in Memmingen starten zu können.

Dank an die Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer

Ob beim Radfahren oder auf der Ski-Piste: Seitens der Gläubigen aus der PG Hörnerdörfer habe er viel Unterstützung erfahren. Sie hätten ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden, Haus und Herzen geöffnet. Der Abschied falle schwer, gebe aber Kraft für den Neustart. Wie wird der neue Weg sein? „Wir werden uns auf den Glaubensweg machen, Brücken bauen und den Blick nach vorne richten“, so Pater Joshy. Vergangenheit sei Vergangenheit.

Er wolle Seelsorger, Pfarrer und Wegbegleiter sein. Dabei sei es wichtig, fröhlich zu sein, Gutes zu tun und „ab und an die Spatzen pfeifen zu lassen“. Pater Joshy: „Mit Leidenschaft möchte ich den Auftrag in der Pfarreiengemeinschaft in Angriff nehmen.“

