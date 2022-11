Mit vollem Herzen  – für Gott und die Menschen

Pater Joshy Palakunnel übernimmt die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Memmingen. Was er sich für Memmingen wünscht, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

12.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Schreibtisch in seinem Amtszimmer ist noch nahezu leer. Alles wirkt ein wenig kahl. Doch das solle sich spätestens zum 1. Januar 2023 ändern, wenn Pater Joshy Palakunnel die seit über einem Jahr vakante Stelle des Leitenden Pfarrers der Pfarreiengemeinschaft Memmingen übernimmt. Bis zum 31. Dezember wirkt Pater Joshy noch in der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen im Allgäu. Wer ist Joshy Palakunnel und was erwartet die gut 17.000 Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Memmingen? Wir haben Pater Joshy bei seinem ersten Besuch in Memmingen nach Bekanntgabe der Stellenbesetzung getroffen und gefragt.

Joshy Palakunnel, sein Studium und bisheriges Wirken

Joshy Palakunnel wurde im Jahr 1976 in Kerala (Indien) geboren. Er absolvierte dort sein Abitur, trat danach bei den Prämonstratensern ins Kloster ein. Das war im Jahr 1991. Es folgten drei Jahre Seminar und das Philosophie-Studium in Bangalore, anschließend das Noviziat (zwei Jahre). Danach legte er die Profess, also das Versprechen, ab, bevor ein Praktikum folgte und er dann nach Rom geschickt wurde, um dort ab dem Jahr 1999 Theologie zu studieren.

Nach eineinhalb Jahren ging bei seinem Orden die Anfrage der Diözese Augsburg ein, ob er in Augsburg weiterstudieren wolle. Er wechselte für das intensive Lernen der Sprache zunächst für acht Monate von Rom nach Düsseldorf, setzte dann in Augsburg sein Studium fort. Im Juli 2004 beendete er dieses, wurde im November des selben Jahres in Indien zum Priester geweiht. Im Januar 2005 kam er nach Deutschland zurück, war drei Jahre lang Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen, wechselte danach als Regionaljugendpfarrer nach Kaufbeuren, wo er auch die Schulseelsorge in den Marien-Schulen übernahm (2007 bis 2015).

Im Jahr 2015 ging er dann als Geistlicher zur Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen im Allgäu. Dort erhielt er nun die Anfrage von Bischof Bertram Meier, die Pfarreiengemeinschaft Memmingen zu übernehmen. „Ich fühle mich in Fischen sehr wohl und wäre auch gerne dort geblieben“, erzählt Pater Joshy Palakunnel, ergänzt im Gespräch weiter: „Ich habe aber gesagt: ,adsum’, also Lateinisch für ,hier bin ich’. Das ist, was ich in meinem Leben versprochen habe.“ So sei die Entscheidung für Memmingen gefallen. Zum 1. Januar 2023 wird er starten – den Umzug nach Memmingen plane er davor oder kurz nach dem neuen Jahr. „Ich nehme die Situation so an, wie sie ist, möchte mit Memmingen gemeinsam nach vorne schauen, Brücken bauen, den Glauben zusammen leben und feiern und Frieden bringen“, betont Pater Joshy im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 1. Januar 2023 werde ein Neuanfang.

"Von klein auf wollte ich Priester werden"

Für Joshy Palakunnel stand schon sehr früh fest, dass er Seelsorger werden möchte. „Als Kind habe ich meinen Heimatpfarrer als Menschenfischer empfunden. So wollte ich auch sein und so ist der Wunsch in mir gewachsen. Von klein auf wollte ich Priester werden“, sagt der heute 46-Jährige. Neben vier Brüdern und einer Schwester sei er der einzige Kirchenmann in der Familie, habe ein sehr gutes Verhältnis nach Hause und fliege auch einmal im Jahr nach Indien.

Jetzt aber kommt er zunächst nach Memmingen. Die Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer in Fischen mit etwa 6000 Gläubigen, die Pfarreiengemeinschaft Memmingen mit gut 17.000: Die Herausforderung sei ihm bewusst, doch er nehme diese „mit Gottvertrauen und Demut an“. Pater Joshy: „Ich weiß, dass es hier Menschen gibt, die mir zur Seite stehen.“ Das habe er auch gleich bei seinem ersten Besuch gemerkt. Er traf zunächst das Koordinationsteam unter Leitung von Dr. Maria Weiland, die zusammen mit Prodekan Ralf Czech seit Juni 2021 die Geschicke der Pfarreiengemeinschaft lenkt. In zwei Wochen werde er dann zum Pastoralrat-Treffen nach Memmingen kommen.

Was ist Glaube für ihn?

Gleichzeitig wirkt er in seiner derzeitigen Pfarreiengemeinschaft weiter: „Ich bin den Menschen in Fischen und Umgebung unheimlich dankbar für die wunderschöne und unvergessliche Zeit.“ Viele Menschen seien ihm ans Herz gewachsen. In Memmingen gehe es ihm um ein ebenso gutes und freundliches Miteinander. Der Glaube sei für ihn nämlich nicht nur eine Herzens-Beziehung mit Gott. Der Mensch dürfe nicht vergessen werden. „Wenn ich erst hier wohne, dann werde ich die Menschen kennenlernen“, so Pater Joshy. Klar sei für ihn: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“

Die Amtseinführung von Pater Joshy ist für den 8. Januar 2023 um 17 Uhr in der Kirche St. Josef geplant.