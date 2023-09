In Gedenken an den "Kini"

Der „König-Ludwig-Verein Markt Erkheim“ richtet ein Patriotentreffen der Königstreuen aus. Was es mit der Veranstaltung auf sich hat.

22.09.2023 | Stand: 09:00 Uhr

War es die Sehnsucht nach der sprichwörtlich „guten alten Zeit“ oder einfach nur eine Schnapsidee? Bei dieser Frage muss Reinhold Müller kurz schmunzeln. Denn so richtig bierernst war es den Gründungsmitgliedern im Jahr 1977 wohl nicht, als sie den „König-Ludwig-Verein Markt Erkheim“ aus der Taufe hoben. „Wir waren damals Anfang 20 und der Landjugend gerade entwachsen“, erinnert sich der heutige Vereinsvorsitzende. Die damaligen Jugendfreunde hätten schlichtweg eine neue Gruppe gründen wollen, damit man sich weiterhin regelmäßig treffen und die Freundschaft pflegen konnte. Und es sollte etwas nicht Alltägliches sein.

Dann habe Josef Bader kurzerhand vorgeschlagen, einen Verein zu Ehren des einstigen König Ludwig II. zu gründen. „Das hat damals durchaus für Aufsehen gesorgt – auch in der Presse“, erinnert sich Müller. Schließlich war es erst der vierte Verein dieser Art in Bayern. „Danach haben uns Glückwünsche bis aus Südamerika erreicht.“

Patrioten: Wir sind nicht fremdenfeindlich

Gratulieren werden den Erkheimer „Königstreuen“ am Sonntag, 24. September, auch zahlreiche Gäste bei der kirchlichen Segnung ihrer neuen Standarte. Das feierliche Ereignis findet im Rahmen des jährlichen Sommer-Patriotentreffens des „Verbands der Königstreuen in Bayern“ statt, das die Erkheimer erstmals ausrichten dürfen. Der Verband unterstützt nach eigenen Angaben die Zusammenfassung der bayerischen Patrioten- und Brauchtumsvereine und legt großen Wert auf die Feststellung, „dass unsere Mitglieder in keiner Weise fremdenfeindliche Ziele verfolgen“.

Pflege von Brauchtum und Geselligkeit

Das Bestreben des Erkheimer Vereins ist laut Satzung „die Erhaltung des Andenkens an König Ludwig II. von Bayern, das Eintreten für die Ehre Bayerns sowie die Förderung der Pflege des heimatlichen Brauchtums und der Geselligkeit“. So hat der Verein zum Beispiel viele Jahre den Maibaum der Gemeinde aufgestellt. Zudem bestimmten die Gründungsmitglieder vier Vereinsgedenktage im Jahr: Tag der Vereinsgründung am 29. Januar, Tag der Thronbesteigung des Königs am 25. März sowie der Todestag des Monarchen am 13. Juni und dessen Geburtstag am 25. August. An diesen Tagen sollen die Mitglieder zu Hause gut sichtbar eine weiß-blaue Rautenfahne hissen.

Standarte wird gesegnet

Zum Patriotentreffen in Erkheim werden am 24. September viele auswärtige Gäste erwartet. „Die einheimische Bevölkerung ist selbstverständlich ebenso eingeladen“, betont Müller. Das Festprogramm sieht unter anderem vor: Gottesdienst in der Kirche Mariä Himmelfahrt mit Standartensegnung um 10.15 Uhr; Aufstellung der Fahnenabordnungen und Marsch zur Schulverbandshalle um 11.15 Uhr. Dort ist für das leibliche Wohl gesorgt und es werden Grußworte gesprochen. Für Unterhaltung sorgen die Musikkapelle Erkheim und die Steinheimer Alphornbläser.