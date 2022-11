Paukenschlag beim ECDC: Gints Meija geht

Die Memminger Indians trennen sich vom lettischen Eishockey-Nationalspieler und wollen schnell einen Nachfolger präsentieren.

09.11.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Nächster Paukenschlag beim Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen: Nach der Trennung von Trainer Björn Lidström hat der Tabellenachte am Mittwoch auch den Abgang des lettischen Top-Stürmers und kurzfristigen ECDC-Kapitäns Gints Meija bekannt gegeben.

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Sportlicher Leiter Sven Müller: „Ich bin ja nicht unbedingt dafür bekannt, während der Saison Verträge aufzulösen, und ich versuche eigentlich immer alles, damit die Spieler und Trainer im Team funktionieren. Bei Gints sah ich aber ähnlich wie beim Trainer keine andere Möglichkeit mehr, da ich bereits alles versucht hatte.“

Der 35 Jahre alte Gints Meija sei ein sehr starker Eishockeyspieler und habe unzählige positive Eigenschaften, sagte Müller. „Allerdings ist er nach meinem Eindruck nie in unserer Oberliga angekommen. Er konnte sich der Liga nicht anpassen und wurde von Spiel zu Spiel unsicherer und unauffälliger.“

Der ehemalige KHL-Akteur war mit vielen Vorschusslorbeeren nach Memmingen gekommen, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen beim ECDC aber nicht erfüllen. Insgesamt kam der 1,85 Meter große Linksschütze in zwölf Spielen für die Indians auf fünf Tore und fünf Assists.

Sven Müller: „Dass Gints kein Topscorer werden wird, war uns bereits bei seiner Verpflichtung bewusst. Dies war auch nicht der Grund, weshalb wir ihn im Sommer nach Memmingen geholt haben. Leider hat er aber auch in anderen Bereichen nicht das gebracht, was man von ihm erwarten konnte, weshalb wir bereits seit längerer Zeit in Gesprächen waren. Er selbst war mit der Situation auch alles andere als zufrieden und hat der Vertragsauflösung letztendlich zugestimmt.“

Sportlicher Leiter Sven Müller: „Ich musste handeln“

Hinzu kam laut Müller, dass Meija die Führungsposition, die er im Memminger Team eigentlich hätte einnehmen sollen, nicht ausfüllen konnte. „Alles in allem musste ich handeln und habe deshalb bewusst nun die Deutschland-Cup-Pause dazu genutzt. Auch wenn das zur Folge haben wird, dass wir am Freitag in Deggendorf ziemlich sicher mit nur zwei Importspielern antreten werden.“ Müller unterstrich: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass Gints in der DEL2 gut funktioniert. Ob es zu einem Wechsel in die DEL2 kommt, weiß ich aber nicht. Ich habe ihm zumindest eine Brücke gebaut. Es ist aber auch möglich, dass er zunächst wieder nach Hause geht.“

Zwei Kandidaten stehen beim ECDC in der engeren Auswahl

Seine Stelle werde schnellstmöglich nachbesetzt. „Ich bin bereits seit Längerem auf der Suche und habe mich auf diese Situation vorbereitet. Zwei Kandidaten sind dabei in der engeren Auswahl. Da wir schon vorgearbeitet haben, gehe ich davon aus, dass die Unterschrift bald erfolgen wird“, erklärte Müller auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Einsatz am Freitag sei aber nahezu ausgeschlossen, da beide Kandidaten aktuell nicht in Deutschland beziehungsweise Europa seien.

Gints Meija nahm an zwei Olympischen Spielen teil

Der 1,85 Meter große Linksschütze Meija absolvierte mehr als 500 Spiele in der internationalen Top-Liga KHL und ist seit Jahren Nationalspieler seines Heimatlandes Lettland. Zehn Weltmeisterschaften und zwei Olympische Spiele, unter anderem auch in diesem Jahr, stehen in seiner Vita. Meija kam aus der Zweiten Liga Schwedens an den Hühnerberg. In den Jahren zuvor war er aber fast durchgehend bei Dinamo Riga in der KHL aktiv.