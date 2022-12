Wer pendelt eigentlich nach Memmingen?

Die Länder stellen erstmals Auswertungen zum Thema Pendeln zur Verfügung. Die Daten kommen zu folgendem Ergebnis.

08.12.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Die Pendlerrechnung der Länder stellt zum ersten Mal Informationen zu den Pendlerverflechtungen auf Gemeindeebene für ganz Deutschland bereit. Das teilt die Stadt Memmingen mit. Die Ergebnisse beruhen auf Auswertungen des Wohn- und Arbeitsortes und stellen daher die potenzielle Mobilität der Pendelnden dar. Das bedeutet laut Stadt, dass der Weg zum Arbeitsort nicht zwangsläufig täglich zurückgelegt wird.

Blick auf die Maustadt

Für Memmingen liefert die Auswertung zum Stichtag 30. Juni 2021 folgende Ergebnisse: Die meisten Einpendler kommen aus Ottobeuren, nämlich 1049 Einpendelnde. Darauf folgen Memmingerberg (925), Buxheim (746) sowie Kempten und Bad Grönenbach (657). Auch aus dem Nachbarbundesland Baden-Württemberg, nämlich aus Kirchdorf an der Iller, pendeln 470 Personen nach Memmingen.

Auspendelnde werden ebenso betrachtet

In den Daten sind auch die ersten zehn Plätze der Auspendelnden aufgenommen. Die Auswertung zeigt, dass die größte Anzahl an Auspendlern nach Kempten (665) geht. Darauf folgen Wolfertschwenden (407), Buxheim (402), Ottobeuren (365). In die bayerische Hauptstadt München geht es für 328 Auspendler. Nach Mindelheim reisen 288 Auspendelnde, zeigt die Statistik auf.

Pendleratlas zeigt Verflechtungen

Die Stadt Memmingen weist daraufhin, dass ein neuer Pendleratlas eingerichtet wurde, der die vollumfänglichen Pendlerverflechtungen zu Memmingen sowie deutschlandweite Ergebnisse zeigt. Darin ist zum Beispiel aufgeführt, dass insgesamt 22.877 Einpendelnde, 9421 Auspendelnde sowie 15.195 innerörtlich Pendelnde für Memmingen gelistet sind.