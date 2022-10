Quer über die Wiese: Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab

In Pfaffenhausen hat ein Autofahrer seine Route von der Straße auf die angrenzende Wiese verlegt. Er hatte über 1,1 Promille im Blut.

Am Sonntagabend haben in Pfaffenhausen mehrere Passanten beobachtet, wie ein Auto von der Straße abgekommen ist - und seine Fahrt dann in der Wiese fortgeführt hat.

Der Autofahrer war laut Polizei in Richtung Heinzenhofen unterwegs. Zuhause traf der Fahrer dann Beamte der Inspektion Mindelheim an. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen des Pkw gemerkt.

Alkohol-Fahrt in Pfaffenhausen: Mann hatte über 1,1 Promille im Blut

Im Gespräch gab der Mann zu, Alkohol konsumiert zu haben. Der Test zeigte über 1,1 Promille an. Die Polizisten ordneten danach eine Blutnahme an und erstatteten Anzeige.

Der einzig bislang bekannte Schaden ist am Auto festzustellen. Der beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Ob beim Abkommen von der Fahrbahn ein Schaden an Begrenzungszäunen oder am Flur entstanden ist, werden nach Polizeiangaben die nachfolgenden Ermittlungen zeigen.

