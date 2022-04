Vier Verletzte nach Unfall in Pfaffenhausen - darunter zwei Kinder

In Pfaffenhausen hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Dabei wurden vier Menschen verletzt - darunter auch zwei Kinder.

09.04.2022 | Stand: 12:59 Uhr

In Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) hat es am Freitag gegen 14.45 Uhr einen Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Autofahrerin die Staatsstraße 2037 an einer Krezúzung geradeaus überqueren. Dabei übersah sie ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall in Pfaffenhausen wurden beide Fahrer leicht verletzt. Auch die beiden Kinder, die im Auto der Unfallverursacherin saßen, erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro.

