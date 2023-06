Trotz langer Warteliste: Im Memminger Bürgerstift bleibt ein Viertel der Betten leer

Die Situation im Bürgerstift Memmingen hat sich verschärft: Viele Betten stehen leer. Und das, obwohl es täglich Anfragen nach Pflegeplätzen gibt.

06.06.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Als wir Ende 2021 über die Situation im Memminger Alten- und Pflegeheim Bürgerstift geschrieben haben, war die Situation dort nicht gut. Der Grund: Personalmangel. So wie in vielen deutschen Seniorenheimen und in der Pflege generell. Und die Lage in Memmingen hat sich nicht entspannt. Im Gegenteil: Mittlerweile fehlen sogar mehr Pflegefachkräfte als im Dezember 2021, sagt Martin Mayer, Leiter des Bürgerstifts, auf Anfrage unserer Redaktion.

