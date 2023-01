Viele Memminger und Unterallgäuer haben alten Führerschein nicht abgegeben

Bis 19. Januar hatten die Jahrgänge 1959 bis 1964 Zeit. Was bei Versäumnis droht und wie man in Memmingen und im Unterallgäu an einen neuen Führerschein kommt.

20.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die nächste Frist für den Pflichtumtausch von Führerscheinen ist am Donnerstag, 19. Januar, abgelaufen. Waren im Vorjahr zu Beginn die Jahrgänge 1953 bis 1958 an der Reihe, so traf es nun die Jahrgänge 1959 bis 1964. Entsprechend groß war der Ansturm in den Führerscheinstellen in Memmingen und im Unterallgäu in den vergangenen Tagen. Wir haben bei den Behörden nachgefragt, wie viele Anträge gestellt wurden und was droht, wenn Besitzer eines grauen oder rosafarbenen Papierführerscheins die Frist versäumt haben.

