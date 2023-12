Pläne für das Grenzhofareal in Memmingen schreiten voran

Memminger Stadträte geben grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans. Was auf dem Gelände nahe der Altstadt alles entstehen soll.

01.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das große Wohnbauprojekt auf dem Grenzhofareal in Memmingen ist wieder einen Schritt weiter: Die Mitglieder des städtischen Bauausschusses sprachen sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans aus. Auf dem Gelände sollen unter anderem etwa 430 Wohnungen für rund 760 Personen entstehen. Zudem wurde in der Ausschusssitzung ein Mobilitätskonzept vorgestellt, das über die Zahl der benötigen Pkw-Stellplätzen Auskunft gibt.

Wie Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, in der Sitzung ausführte, fordern Anwohner der umliegenden Straßen auf dem Grenzhofareal mehr Stellplätze, als die städtische Stellplatzordnung vorsieht. Die Bürger befürchten unter anderem, dass ihre Straßen durch die künftigen Nachbarn zugeparkt werden könnten. Daher hat die Stadt das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung Besch und Partner in Feldkirch damit beauftragt, ein Mobilitätskonzept für das neue Quartier zu erstellen.

Reichen die geplanten Parkplätze aus?

Die Ergebnisse stellte nun Alexander Kuhn vom Ingenieurbüro den Stadträten vor. Laut dem Experten flossen in das Konzept auch aktuelle Trends ein, wie zum Beispiel der Straßenrückbau zugunsten des Fuß- und Radverkehrs sowie die Zunahme von Elektromibilität und das Teilen (Sharing) von Autos und Fahrrädern. Auch die örtliche Infrastruktur mit Fuß- und Radwegenetz sowie ÖPNV und die geplanten Tiefgaragen und Oberflächenparkplätze wurden bei dem Konzept analysiert. Zudem wurden bei der Bedarfsermittlung der Parkplätze Vergleiche mit anderen Kommunen herangezogen. Letztlich kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass die geplanten Stellplätze auf dem Grenzhofareal ausreichen werden.

„Die umgebende Wohnbebauung wird also nicht belastet“, fasste Weißfloch zusammen. Somit seien die Bedenken der Anwohner glücklicherweise unbegründet. Das Parkkonzept mit 617 Tiefgaragen- und 90 Oberflächen-Stellplätzen wird nach den Worten des Amtsleiters „funktionieren“. Darüber hinaus sollen zusätzliche Handlungsempfehlungen des Ingenieurbüros im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens auf ihre Umsetzbarkeit hin untersucht werden. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche Radabstellplätze und die Bereitstellung von Car-Sharing und Leihlastenrädern. Aber auch die klare Trennung zwischen Bewohner-/Mitarbeiterparkplätzen und Besucher-/Kundenparkplätzen. Ferner könnten für die oberirdischen Stellplätze zu bestimmten Zeiten Gebühren verlangt werden.

Wohnhäuser mit bis zu vier Stockwerken plus Penthouse

Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans ist der im Juli vom Bauausschuss beschlossene Rahmenplan der A&R Architekten GmbH aus Stuttgart. Das Architekturbüro hatte den Realisierungswettbewerb für das Grenzhofareal gewonnen, den die Stadt zusammen mit der Grundstückseigentümerin, der I+R Wohnbau Allgäu GmbH, durchgeführt hatte. Der Architektenentwurf sieht verschiedene Haustypen mit bis zu vier Geschossen plus Penthouse vor sowie eine zweigeschossige Kindertagesstätte. Zu den Häusertypen zählt auch ein sogenanntes „Grünes Haus“, das sich durch den Einsatz von Holz und die Reduzierung von CO2 durch weniger Beton auszeichnet. Die Balkone sollen zugleich als Rankgerüste für Kletterpflanzen dienen. Im Bereich Adenauerring/Donaustraße soll als Auftakt ins neue Quartier ein bis zu sieben Stockwerke hohes Gebäude entstehen, in dem Büros und Dienstleistungsunternehmen Platz finden.

40.000 Quadratmeter Wohnfläche

Laut Weißfloch können etwa 40.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für Wohnen, 12.000 Quadratmeter für Büros und Dienstleistungen sowie 1000 Quadratmeter für die Kindertageseinrichtung entstehen. Angedacht ist ein Mix aus Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Beheizt werden sollen die Häuser mit einer regenerativen Wärmeversorgung.

Die Erschließung des Quartiers soll über zwei Anbindungen erfolgen. Zum einen im Bereich Grenzhofstraße/Schillerstraße und zum anderen am Adenauerring. Da ein weitestgehend autofreies Quartier entstehen soll, sind bei den beiden Anbindungen sowohl vorgelagerte Parkplätze als auch die Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen vorgesehen. Ferner sind Rad- und Fußwegeverbidungen sowie Feuerwehrzufahrten geplant. Für eine gute Aufenthaltsqualität sollen fünf private Innenhöfe und zwei öffentliche Grünflächen sorgen. Als zentraler Treffpunkt ist im nördlichen Bereich des Quartiers eine "Grüne Mitte" geplant.

Was den Zeitplan anbelangt, könnte laut Weißfloch 2025 nach der Sommerpause mit der Erschließung begonnen werden.