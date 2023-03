So könnte sich Trunkelsberg verändern: Nicht nur Windräder gehören zur Vision

Ein „Mitmachtag“ zeigt auf, wie die Lebensqualität in dem Unterallgäuer Ort verbessert werden könnte. Warum die Planerin die Ideen „ziemlich mutig“ findet.

07.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bei einem „Mitmachtag“ in Trunkelsberg haben Bürgermeister Roman Albrecht und Annegret Michler vom Architekturbüro „Die Stadtentwickler“ im Rahmen eines Ortsspaziergangs den Bürgerinnen und Bürgern erläutert, was die stadtnahe Gemeinde alles ändern könnte, um die Wohn- und Lebensqualität zu verbessern. Im Mittelpunkt stand ein Orts- und Gemeindeentwicklungskonzept, das rund 50.000 Euro kostet.

Windräder und Solartankstelle: Trunkelsberg soll auf vor Ort erzeugte Energie setzen

Die von der Planerin zusammen mit dem Gemeinderat entwickelten Maßnahmen nannte sie „ziemlich mutig“: So möchte Michler die von einem privaten Investor geplante Freiflächen-Solaranlage (mit Solartankstelle) bis zum Wasserturm ausdehnen und mit vier kleinen Windrädern bestücken, um die gesamte Gemeinde weitgehend energieautark zu machen. In einer alten Chronik stehe, dass Trunkelsberg vor einem Wald platziert wurde, mit Blick in die Berge, und dass man von hier aus mit dem Fahrrad nach Memmingen fährt. Die Architektin griff dies in ihrem Konzept auf: Große Bäume sollen demnach in mehreren Streifen zwischen der Bebauung hindurch bis zur Autobahn hin platziert werden. Um eine richtige „Ortsmitte“ mit Brunnen und Dorfgemeindehaus nahe der Kirche zu schaffen, soll die Kreisstraße in dem Bereich mit speziellen Pflastersteinen versehen werden, sodass sich der Lärmpegel für die Anwohner nicht erhöht.

Straße durch Trunkelsberg: Hier soll in Zukunft Tempo 30 gelten

Damit entschieden langsamer durch den Ort gefahren wird, soll die Straße zudem auf sechs Meter Breite zurückgebaut und mit einer Begrenzung auf Tempo 30 ausgestattet werden. In dem bald nicht mehr benötigten alten Wasserturm würde Michler gerne einen Künstler wohnen lassen, der dort seiner Fantasie freien Lauf lassen könnte. Das Konzept sieht ferner mehrere Rundwege im Ort und nach Memmingen vor, die auch als Radwege genutzt werden sollten.

Laut Melanie Reisch vom Amt für ländliche Entwicklung (AFLE) wird die Begleitung des Konzeptes zu 75 Prozent über die Dorferneuerung gefördert; den Restbetrag muss die Kommune selbst tragen. Wenn die beabsichtigten Maßnahmen feststehen, werden bestimmte Vorhaben von AFLE gefördert. Jedoch gebe es noch viele andere Fördertöpfe, die dann auch noch angezapft werden könnten.

Kommt in Trunkelsberg eine Verkehrsberuhigung?

Verkehrsplaner Christian Fanberg erläuterte, dass über die Staatsstraße mitten im Ort durchschnittlich pro Tag 4543 Fahrzeuge fahren. Ob deren Rückbau (und Tempo 30) möglich wird, hänge allerdings von der Straßenverkehrsbehörde ab. An Schulen, Altenheimen und Kindergärten sowie bei viel Lärm sei dies in der Regel möglich. Bürgermeister Albrecht nannte dies „ein dickes Brett, das wir dort bohren müssen, aber irgendwann müssen wir damit anfangen“.