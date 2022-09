Die Landkreiswohnungsbau GmbH stellt im Gemeinderat eine Konzeptstudie für ein Bauprojekt vor. Dort könnten drei Gebäude entstehen.

26.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In Wolfertschwenden soll im Zuge des Projekts „Wohnen in der Ortsmitte“ günstiger Wohnraum geschaffen werden. Dieses Ziel hat der Gemeinderat während der jüngsten Sitzung näher definiert. Dabei rückt ein Projektvorhaben in den Mittelpunkt, das der Gemeinderat schon mehrmals auf der Agenda hatte. Im Prinzip geht es um das rund 2000 Quadratmeter große Areal im Bereich des derzeitigen Wolfertschwender Jugendzentrums. Der Gebäudebestand würde bei einer Umsetzung des Konzepts abgerissen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.