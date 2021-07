Weil das Gebäude als Passivhaus gebaut werden soll, entstehen der Stadt Memmingen erst mal höhere Kosten. Welche Attraktionen für die Gäste geplant sind.

14.07.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die nächsten Schritte zum geplanten Kombibad sind gemacht: Der Stadtrat beschloss am Montagabend, dass das Großprojekt in Passivhausweise gebaut werden soll. Unter anderem dieser Aspekt verteuert das Gebäude jedoch um rund 1,9 Millionen Euro auf dann fast 39 Millionen Euro. Die Mehrkosten sollen aber in neun Jahren durch Energie-Einsparungen wieder reingeholt worden sein.