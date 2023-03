Der ECDC verliert auch das zweite Spiel im Achtelfinale

Der ECDC Memmingen unterliegt im zweiten Spiel des Play-off-Achtelfinales den Saale Bulls aus Halle 2:10. Am Dienstag hat er nun einen weiten Weg vor sich.

19.03.2023 | Stand: 21:53 Uhr

Der ECDC Memmingen hat das zweite Spiel im Oberliga-Achtelfinale gegen die „Saale Bulls“ aus Halle vor 3033 Zuschauern 2:10 (1:3; 1:3; 0:4) verloren. Nach der 0:5-Niederlage im ersten Spiel der „Best-of-five“-Serie liegen die Indians nun 0:2 nach zwei Spielen hinten. Spiel drei findet am Dienstag ab 19 Uhr in Halle statt.

Vor dem zweiten Spiel dieser Play-off-Serie posteten die Indians am Sonntagnachmittag bei Facebook und Instagram: „Unfassbar bitter: Am wohl wichtigsten Wochenende der Saison hat uns die Krankheitswelle voll erwischt. Nach Donát Péter und Lion Stange fallen nun auch noch Milan Pfalzer und Maxim Kryvorutskyy aus. Maxim Mastic kann verletzungsbedingt ebenfalls nur zuschauen.“

In der Konsequenz hieß das: Die Memminger brachten gerade einmal noch 13 Feldspieler und zwei Goalies auf den Spielberichtsbogen. Doch auch Halle hatte lediglich 16 Feldspieler zur Verfügung.

Der ECDC Memmingen gerät bereits nach 77 Sekunden in Rückstand

Erstes Drittel: In Halle hatten die Indians zwei Drittel lang das Spiel offengehalten und waren nach 40 Minuten erst 0:1 hinten gelegen. Erst im Schlussdurchgang war die Entscheidung gefallen. In Spiel zwei in Memmingen gerieten die Indians bereits nach einer Minute und 17 Sekunden in Rückstand. ECDC-Verteidiger Leon Kittel war nach 47 Sekunden auf die Strafbank geschickt worden, Tatu Vihavainen hämmerte die Scheibe nach 77 gespielten Sekunden an ECDC-Goalie Marco Eisenhut vorbei in die Memminger Maschen.

Von der ersten Sekunde an war aber die Marschroute der Indians klar erkennbar: Sie fuhren jeden Check zu Ende und versuchten mit körperlicher Härte, Halle den Schneid abzukaufen. Die Konsequenz: Matej Pekr wanderte in der siebten Minute wegen eines Bandenchecks in die Kühlbox, und Vihavainen lochte – erneut in Überzahl – zum 0:2 ein. Doch es kam noch schlimmer: In der elften Minute erhöhten die „Saale Bulls“ auf 3:0.

Doch die Indians gaben nicht auf und kämpften weiter um jede Scheibe. Und sie wurden belohnt: In der 16. Minute verkürzte Linus Svedlund in Memminger Überzahl auf 1:3. Es war zugleich der erste ECDC-Treffer in der Serie gegen Halle. Bei diesem Stand ging es zum ersten Mal in die Kabinen.

Eishockey Play-offs: Das zarte Hoffnungspflänzchen wird zertrampelt

Zweites Drittel: Das zarte Hoffnungspflänzchen der Memminger wurde in der 24. Minute gleich wieder zertrampelt: Anstatt weiter verkürzen zu können, mussten sie den vierten Treffer der Gäste hinnehmen, vier Minuten später den fünften.

Im letzten Drittel hütet Leon Meder das Memminger Tor

Drittes Drittel: Das Tor der Indians hütete nun nicht mehr Marco Eisenhut, sondern Leon Meder. Er musste in der 49. Minute das 2:7 hinnehmen, in der 52. auch noch das 2:8 und in der 54. das 2:9. Wenige Sekunden später machten es die „Bulls“ zweistellig. Die Memminger Rumpftruppe war nun stehend K. o. Von ihren Fans wurde sie trotzdem bis zum Ende angefeuert – und auch noch nach dem Spiel lange frenetisch gefeiert.

Die Memminger haben nun am Dienstag einen weiten Weg in Richtung Viertelfinale vor sich, der im übertragenen Sinn noch viel weiter ist als die reine Fahrstrecke nach Halle.

