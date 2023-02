MZ-Podiumsdiskussion: Redakteure fühlen Kandidaten auf den Zahn

Bei der Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung zur Oberbürgermeisterwahl beantworten drei Kandidaten zahlreiche Fragen rund um die Zukunft der Stadt Memmingen.

24.02.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Soll das alte Klinkum in Memmingen abgerissen werden?

Was soll mit dem alten städtischen Krankenhaus geschehen, wenn im Jahr 2029 das neue Klinikum Memmingen beim Autobahnkreuz fertig ist? Diese Frage ging zuerst an ÖDP-Kandidatin Krimhilde Dornach. In ihren Augen sollten die zum Teil in den 1950er Jahren gebauten Klinikgebäude nicht abgerissen werden, um keine Ressourcen zu verschwenden. Vielmehr sollte der Klinik-Komplex energetisch saniert und weiter genutzt werden – etwa von Bildungseinrichtungen. Als Beispiele nannte sie die Disziplinen Pflege und Gemeinwohl-Ökonomie. Bei Letzterer geht es um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch Jan Rothenbacher ( SPD) kann sich dort einen Bildungsschwerpunkt vorstellen. Zugleich sollte aber ein echtes Quartier entwickelt werden mit Wohnungen und der nötigen Infrastruktur. So könnte man Druck aus dem angespannten Wohnungsmarkt nehmen.

Laut OB Manfred Schilder könnten die neueren Gebäude des Klinikums weiter genutzt werden. „Bei älteren Teilen macht eine Sanierung aber keinen Sinn mehr“, stellte er klar. Diese müssten abgerissen werden, um Platz für dringend benötigte Wohnungen zu schaffen. Was mögliche Bildungsangebote anbelangt, sieht der Kandidat von CSU und FDP die Ansiedlung einer Pflegeschule eher beim neuen Klinikum. Schließlich soll dort einmal ein Gesundheitscampus entstehen.

Müssen wegen des Klinik-Neubaus andere Projekte in Memmingen sterben?

Der Bau des neuen Klinikums wird derzeit noch auf 430 Millionen Euro geschätzt. Den Löwenanteil übernimmt zwar der Freistaat, dennoch kommen auf die Stadt Kosten in Höhe von 100 Millionen Euro plus X zu. Hier lautete die Frage an die Kandidaten: Müssen deswegen andere Projekte der Stadt aufgegeben werden?

Von einem Projekt-Stopp hält keiner der drei Politiker etwas. Laut Rothenbacher darf und wird der Klinikbau die Stadt bei anderen Vorhaben nicht lähmen. Zudem dürfe man nicht den Fehler machen, „einzelne Investitionsmaßnahmen gegeneinander auszuspielen“. Letztlich müsse jedes Projekt für sich funktionieren und finanzierbar sein. Darüber hinaus sei es bei langfristigen Projekten, wie einem Klinikbau, völlig normal, dass dafür Schulden gemacht werden.

So sieht es auch Schilder mit Blick auf die nötigen Kredite. Zugleich betonte er, dass man die Ausgaben der Stadt nicht in erster Linie bei Projekten begrenzen sollte, sondern nach „kreativen Möglichkeiten“ suchen müsse, um im laufenden Haushalt etwas einzusparen. Dornach würde auf langfristige Darlehen setzen und möglichst viele Fördertöpfe anzapfen.

Wie wollen die Kandidaten die Ortsteile von Memmingen stärken?

Egal, wer künftig im Rathaus das Sagen hat: Er oder sie muss die Kernstadt ebenso im Blick haben wie die Ortsteile. Auch das spiegelte die Podiumsdiskussion. „Wir müssen Stadtteile als die Orte sehen, die sie sind. Nicht nur als Außenstellen der Kernstadt“, sagte Jan Rothenbacher. Es gelte, das Profil bei Wachstum wie in Steinheim zu erhalten. Laut dem SPD-Kandidaten muss geprüft werden, neben Wohnbau auch kleine Gewerbeflächen anzusiedeln. Ebenso hob er eine funktionierende Nahversorgung hervor. Wo dies schwierig sei, brauche es innovative Angebote wie mobile Verkaufsfahrzeuge oder Läden, die ohne Personal auskommen. Rothenbacher forderte eine stärkere Einbeziehung der Bürgerausschüsse.

Wohnbau in den Stadtteilen: Wie gelingt es, dass Einheimische zum Zug kommen?

Die Identität der Stadtteile zu bewahren, nannte auch Amtsinhaber Manfred Schilder (CSU) als Kernaufgabe, für die viel getan werde. Als Beispiel führte er das Dorfgemeinschaftshaus Steinheim an. Eine zentrale Rolle spiele die Stärkung der Infrastruktur, zu der Nahversorgung ebenso gehöre wie Kindergärten, Feuerwehr und Vereine. In Arbeit sei eine Sportförderrichtlinie, die Vereinen eine Basis dafür biete, mit welcher Förderung sie bei Projekten rechnen können. Beim von Rothenbacher angesprochenen Problem, dass Einheimische beim Wohnbau oft nicht zum Zug kommen, stellte Schilder ein Einheimischen-Modell in Aussicht. Ebenso wolle man Mehrgenerationen-Wohnen in aufgelassenen Bauernhöfen unterstützen.

Barrierefreies Wohnen und Begegnungsstätten für Ältere sah Krimhilde Dornach (ÖDP) als Bausteine. Um Senioren den Einkauf zu ermöglichen, könne etwa der Flexibus eingeführt werden. Auch Projekten im Energiebereich, etwa mit Nahwärme, maß sie viel Gewicht für die Lebensqualität bei. Um zu erfahren, welche Bedürfnisse vor Ort bestehen, brauche es Gespräche mit Bewohnern und Vereinen. An der Stadt sei es auch, Fördermittel für Projekte zu erschließen.

Autos raus aus der Memminger Innenstadt? Was die OB-Kandidaten antworten

Mit Blick auf die Kernstadt sollten sich alle Drei kurz zur Schließung des Weinmarkts und zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt positionieren: Da man den Weg zur autofreien Innenstadt gewählt habe, brauche es eine konsequente Linie, sagte Rothenbacher: „Wenn man den Weinmarkt zumacht, muss man den Rest auch zumachen.“ Der Schritt sei eingebettet in ein nötiges, ganzheitliches Verkehrskonzept, das ein Leitsystem für Radler und Fußgänger umfasse, sagte Schilder. Dornachs Devise: „Verkehr raus aus der Innenstadt.“ Parallel müsse es anderswo vorangehen: etwa durch einen 15-Minuten-Takt mit Elektro-Bussen.

Hier finden Sie weitere Fragen und Antworten

Die Memmingerinnen und Memminger wählen am 5. März ihre Oberbürgermeisterin oder ihren Oberbürgermeister. Die vier Kandidaten haben wir nicht nur in Porträts vorgestellt. Leserinnen und Leser hatten auch die Möglichkeit, Fragen für die Kandidaten zu schicken. Leerstände in der Innenstadt, die Einstellung zum Allgäu Airport, Memmingen als Hochschulstandort, das Klimaschutzkonzept, Tempo-30-Zonen sowie das Rosenviertel: Die Antworten dazu als auch die weitere Berichterstattung rund um die OB-Wahl sowie Fotos und das Video von der Podiumsdiskussion finden Sie unter

www.allgaeuer-zeitung.de/memmingen