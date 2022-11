"Pogromnacht war beschämendster Moment deutscher Geschichte“

Etwa 200 Menschen versammeln sich zu Gedenkstunde an Mahnmal in Memmingen. Professor Dr. Klaus Wolf aus Augsburg beleuchtet Vorgeschichte zu Novemberpogromen.

10.11.2022 | Stand: 16:09 Uhr

Seit inzwischen 50 Jahren findet laut Alt-Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger, dem Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Memmingen (DIG), alljährlich am 9. November die Gedenkfeier an die Reichspogromnacht von 1938 in Memmingen statt. Sie ist ein Gedenken an alle Memminger Juden, dem die DIG, die Katholische Arbeitnehmerbewegung und der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam Ausdruck verleihen. Trotz Regen kamen auch heuer wieder rund 200 Besucherinnen und Besucher zum Mahnmal am Schweizerberg, dem Ort, an dem die Memminger Synagoge einst stand. Günter Schwanghart (Klarinette) und Enes Ludwig (Gitarre) boten mit anspruchsvoller Klezmermusik den musikalischen Rahmen.

„Den schlimmsten und beschämendsten Moment deutscher Geschichte“, nannte Oberbürgermeister Manfred Schilder die mit den Novemberpogromen im ganzen Reichsgebiet beginnenden Nazi-Gräueltaten gegen Juden: „auch in Memmingen, es gab nur wenig Widerspruch“. Etwas Licht in die Betrachtung der Vorgeschichte zur Pogromnacht brachte für den schwäbischen Bereich Professor Dr. Klaus Wolf; er lehrt an der Uni Augsburg Deutsche Literatur und Sprache in Bayern. Das auch hier in Schwaben bestimmende Staatswesen war lange Zeit, erinnerte Wolf, das Imperium Romanum. Darin bildeten die ansässigen Juden, Christen und Heiden eine harmonische Bevölkerung. Die Feinde von außen waren für die stolzen römischen Bürger Raetiens die einfallenden Germanen aus dem Norden. Deutlich auf den Punkt brachte Wolf: „Juden sind die ältesten Bayern und Schwaben.“

Zünfte waren christlich

„Ihre Position in den größeren Städten im Heiligen Römischen Reich blieb unangefochten bis zu den Kreuzzügen“, informierte der Literaturprofessor. Erst in deren Folge machte man ihnen das Heimatrecht streitig; es gab die „Kreuzzugspogrome“ in den rheinischen Städten. Nach langer ruhiger Phase, besonders in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter Kaiser Ludwig dem Bayern, blühten auch in Augsburg und Memmingen die jüdischen Gemeinden auf. Probleme stellten sich ihnen erst mit dem städtischen Zunftwesen: Zünfte waren christlich – so konnte ein Jude kein Handwerk mehr ausüben (der jüdische Metzger oder Schächter bildete eine Ausnahme). Da andererseits Christen keinen Zins nehmen durften, wurden die Juden ins Kreditwesen gedrängt. Im Spätmittelalter seien dennoch christliche Kaufleute mit Hilfe christlicher Finanztricksereien ins Bankgeschäft aufgestiegen. Die Namen Fugger oder Welser fielen in diesem Zusammenhang

Um das Jahr 1350 kam es bereits zu ersten Pestpogromen: den Juden wurde die Schuld am Ausbruch der verheerenden Pandemie zugeschoben. Auf diese Art konnte man als Christ schnell und unbürokratisch seine Schulden „beim Juden“ loswerden.