Pokalschießen der Pokalgemeinschaft Memmingen offiziell eröffnet

Gleich zum Auftakt des Pokalschießens der Pokalgemeinschaft Memmingen in Steinheim ist Spannung angesagt. Was die Schützen bei dem Wettbewerb erwartet.

24.10.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Schon die Eröffnung des 61. Pokalschießens der Pokalgemeinschaft Memmingen in Steinheim war eine höchst spannende Geschichte. Denn die zwei neuen Lichtgewehre des ausrichtenden Schützenvereins hatten einen ihrer ersten Einsätze. Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher schlug sich wacker, zumal er als Schirmherr den ersten Schuss abgeben durfte: Seine 8,3 Ringe wurden nur von Karl-Heinz Hänßler und Fritz Honold (jeweils 9,4 Ringe, sowie Horst Nestel (9,2) sowie dem Zweiten Gauschützenmeister Stephan Hegemann (8,5) übertroffen.

Die beiden Steinheimer Schützenmeister Nadine Walcher und Bernhard Waibel hielten sich vornehm zurück und ließen den anderen Eröffnungsschützen galant den Vortritt. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Bayerischen und Deutschen Meisterschaft sowie dem Aufstieg in die Schwabenliga ist jedoch anzunehmen, dass sich die erfolgsverwöhnten Steinheimer Schützen bei dem beliebten Wettbewerb mächtig ins Zeug legen werden.

Beim Pokalschießen in Steinheim gibt es 100 Preise zu gewinnen

Der erste Preis auf der Luftgewehr-Festscheibe ist ein Fahrrad im Wert von 499 Euro. Dem besten LG-Auflage-Schützen winkt auf der Festscheibe ein Barpreis von 250 Euro. Für die Luftpistolen- Festscheibe spendierte der Zweite Gauschützenmeister, Stephan Hegemann, einen Barpreis von 250 Euro. Insgesamt gibt es 100 Festpreise zu gewinnen.

Die Finalschießen der besten Schützen werden am 4. November ausgetragen: Um 15 Uhr ist das Auflage-Finale. Ab 16 Uhr folgt das Finale der Luftpistole, ab 17 Uhr die Jugend und gegen 18 Uhr gehen die Finalisten mit dem Luftgewehr an den Start.

Laut Schützenmeisterin Nadine Walcher ist das Pokalschießen gleichzeitig der Schlussakt und Abschluss des 111-jährigen Gründungsjubiläums, das der Schützenverein Steinheim mit besonderen Veranstaltungen gefeiert hatte – mit einer sehr erfolgreichen Dorfmeisterschaft im Frühjahr und einer tollen Jubiläumsfeier bei traumhaftem Wetter im Sommer.

200 Schützinnen und Schützen beim Pokalschießen am Start

Bis zu 200 Schützen aus den neun Vereinen der Pokalgemeinschaft in und rund um Memmingen herum werden an den vereinseigenen 16 Schießständen im Schützenheim an der Steinheimer Schützenstraße bis zum 3. November erwartet. Schützenmeisterin Nadine Walcher freute sich, dass mit der Weiterentwicklung des Schießsports durch Lichtgewehre diesmal der „Prominentenschuss“ erstmals mit dieser neuartigen, bleilosen Technik stattfinden konnte. Die damit nun wesentlich leichteren Gewehre dürfen jetzt auch Kinder ab sechs Jahren benutzen. Der neue Pokalvorstand, Friedrich Honold, lobte den SV Steinheim als „verlässlichen und sehr aktiven Bestandteil der 1961 gegründeten Pokalfamilie“. Bisher habe der Verein das Pokalschießen schon sieben Mal sehr erfolgreich veranstaltet – letztmals 2016. Der Sportverein habe seine Mitglieder stets mit einer sehr guten Beteiligung an dem Wettbewerb motiviert. Honold betonte: „Ein gutes Blatt´l muss fallen; das kannst du nicht erzwingen!“ Erstmals gibt es die Möglichkeit, die Schießergebnisse per QR-Code über die Homepage des Vereines abzurufen.

So geht es mit dem Wettbewerb weiter

Jeder, der Erstmitglied in einem der neun Pokalvereine ist, kann zu folgenden Zeiten täglich bis zum 3. November im Schützenheim Steinheim schießen: Montag bis Freitag, jeweils von 18 bis 22 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr. Am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr ist zudem „Seniorennachmittag“. Die Preisverteilung erfolgt am 11. November um 19 Uhr, ebenfalls im Schützenheim Steinheim.