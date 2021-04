Polizei findet in Mindelheim Marihuana, Ecstasy und ein Kampfmesser - Mann muss in Haft

Ein 26-Jähriger hat in Mindelheim über ein Kilogramm Marihuana zuhause gelagert. Bei seinem Freund fand die Polizei eine große Menge Ecstasy.

Eine Streife der Polizeiinspektion Mindelheim hat am Mittwochabend starken Marihuanageruch in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mindelheim festgestellt. Das berichtet die Polizei.

Polizei fand etwa 100 Ecstasy-Tabletten bei 19-jährigem Unterallgäuer

Schnell war klar, woher der Rauch kam. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete daraufhin die Durchsuchung dieser Wohnung an. In der Wohnung trafen die Beamten auf den 26-jährigen Bewohner und einen 19-Jährigen.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten über ein Kilogramm Marihuana und Unmengen an Verpackungsmaterial. Dieses wurde dem 26-Jährigen zugeordnet. Außerdem hatte er ein Kampfmesser und einen Schlagstock griffbereit in seiner Wohnung. Bei dem 19-Jährigen wurden rund 100 Ecstasy-Tabletten gefunden.

26-Jähriger muss ins Gefängnis

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Drogenbesitzes ermittelt. Eine ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnete Durchsuchung in der Wohnung des 19-Jährigen verlief negativ. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 26-Jährige wurde noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag auf Untersuchungshaft, woraufhin der Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Gegen ihn besteht der Verdacht des bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

