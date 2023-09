Auch am zweiten Schultag: Polizei erwischt Schulschwänzer am Allgäu Airport

Auch am zweiten Schultag nach den Sommerferien waren Familien mit ihren Kindern noch auf Reisen am Allgäu Airport. Die Polizei meldete die Schulschwänzer.

14.09.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Am Flughafen Memmingen hat die Grenzpolizei auch am Mittwoch, 13.9.2023, zwei Familien mit schulpflichtigen Kindern ertappt. Sie hätten am zweiten Schultag nach den Sommerferien jedoch längst in ihren Klassen sein müssen. Stattdessen waren sie ohne gültige Befreiung mit ihren Eltern auf Reisen am Flughafen Memmingen.

Die Erziehungsberechtigten hatten die Trips mit ihren Kindern zur Verwandtschaft nach Bulgarien und Rumänien eigenmächtig über die Ferien hinaus verlängert, teilt die Polizei am Allgäu Airport mit.

Schulschwänzer am Flughafen Memmingen: Nicht zum ersten Mal

Bei einer Familie sei dies nicht zum ersten Mal geschehen. Die Schulschwänzer wurden der jeweiligen Schule gemeldet, die Eltern müssten sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, heißt es.

Bereits am Dienstag, dem ersten Schultag in Bayern, wurden die Beamten bei Kontrollen am Flughafen Memmingen fündig. Zwei schulpflichtige Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren nahmen nicht am Unterrichtsbeginn teil, stattdessen waren sie mit ihren Familien noch auf Reisen.

Der Flughafen-Polizei Memmingen am Allgäu Airport gehen rund um die Schulferien immer wieder Kinder und Jugendliche ins Netz, die eigentlich in die Schule gehörten. Sind die Konsequenzen fürs Schwänzen zu lasch?

Polizei-Kontrollen am Flughafen Memmingen gehen weiter

Offenbar haben sich die Kontrollen, die regelmäßig vor und nach den Ferien an den Flughäfen in Bayern stattfinden, noch nicht bei allen Familien herumgesprochen.

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, gehen die Kontrollen auch in den Tagen nach den Ferien noch weiter.

