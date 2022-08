Polizei Memmingen empfiehlt: Ferienzeit nutzen, Schulweg einüben

Ab September nehmen Kinder wieder verstärkt am Straßenverkehr teil, denn die Schule beginnt. Die Polizei gibt Tipps, worauf Eltern achten sollten.

19.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Noch genießen die Schülerinnen und Schüler die freie Zeit, doch Anfang September enden die Sommerferien. Die Schule startet und damit sind auch wieder „viele verkehrsschwächere Schülerinnen und Schüler auf den Straßen unterwegs“, so die Polizeiinspektion Memmingen. Kinder und vor allem Schulanfänger seien im Straßenverkehr besonders gefährdet, weil ihnen die Erfahrung und das Gefahrenbewusstsein fehlen. „Zudem werden sie leicht übersehen, wenn sie die Straße überqueren wollen, insbesondere wenn die Sicht durch haltende oder parkende Fahrzeuge – nicht nur durch Elterntaxis – eingeschränkt ist“, so die Polizei.

Zahl der Verkehrsunfälle mit Schülern

Im Jahr 2021 wurden bei 458 Verkehrsunfällen auf dem Schulweg in Bayern 500 Schüler verletzt, 62 davon schwer. „Wir alle müssen deshalb noch mehr für die Schulwegsicherheit tun“, so der Appell der Polizeiinspektion Memmingen. Die Polizei gibt Tipps, worauf Eltern und Kinder achten sollen.

Im Umfeld vieler Schulen und Kindergärten seien mittlerweile Verkehrszeichen zu sehen, die zu besonderen Verhaltensmaßnahmen auffordern. Das Gefahrzeichen „Gefahrstelle“ warnt laut Polizei beispielsweise in diesem Bereich vor Kindern auf und neben der Fahrbahn und verlangt:

erhöhte Wachsamkeit,

Geschwindigkeitsreduzierung,

erhöhten Seitenabstand (größer als 1,5 Meter) sowie

aufmerksame Bremsbereitschaft, da dort die so genannten „schwachen“ Verkehrsteilnehmer unterwegs sind.

„Kinder sind zudem oft durch die Unterhaltung mit anderen, Kopfhörer- oder Smartphone-Nutzung abgelenkt und unaufmerksam“, ist die Polizei der Meinung und ergänzt: „Eine Gefährdung muss trotzdem, auch bei plötzlichem Auftauchen zum Beispiel aus einem vorher nicht einsehbaren Bereich, und eigenem, regelwidrigen Fehlverhalten ausgeschlossen werden.“ Kinder seien zudem mit Fahrrädern oder Rollern unterwegs.

Höchstgeschwindigkeiten anpassen

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern darf immer nur unter „günstigsten Umständen gefahren werden“, also beispielsweise, wenn keine Kinder zu sehen und auch nicht zu erwarten sind. Sobald keine optimalen Bedingungen mehr herrschen (sondern beispielsweise Nässe, Glätte, eingeschränkte Sicht, Kinder, hilfsbedürftige oder ältere Personen am Fahrbahnrand) ist die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Bremsbereitschaft zu erhöhen. Die Bayerische Polizei plane wieder verstärkte Kontrollen der Geschwindigkeit, sowie der Gurt- und Kindersicherungspflicht an Schulen und Kitas.

Schulwegpläne können helfen

Lesen Sie auch

Pflanzen stellen Gefahr dar: Darum muss das Maisfeld bei Benningen weg An Kreisverkehr im Unterallgäu

„Die Eltern sollten die Zeit bis zum ersten Schultag dazu nutzen, mit ihren Kindern den Schulweg einzuüben und auf die besonderen Gefahren des Schulwegs hinzuweisen“, so die Empfehlung der Polizei Memmingen. Für viele Schulen gebe es bereits spezielle Schulwegpläne, die sehr hilfreich seien, um den sichersten Weg zu finden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".