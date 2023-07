Polizei rettet Entenfamilie von viel befahrener Straße

Die Memminger Polizei hat eine Entenfamilie in Sicherheit gebracht, die eine viel befahrene Straße überqueren wollte.

24.07.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Ein tierischer Einsatz mit einem glücklichen Ende forderte am Montag gegen 08:20 Uhr die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen. Mehrere Entenküken waren mitsamt ihrer Mutter dabei, die viel befahrene Donaustraße auf Höhe einer Tankstelle zu überqueren.

Polizei als Retter in Memmingen: Enten machen Familienausflug

So wurde eine Verkehrsteilnehmerin auf die Situation aufmerksam, die den Familienausflug an die Polizei weitermeldete. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen nahm sich der Küken an und sammelten sie kurzerhand ein, um sie anschließend in das Gelände der Neuen Welt zurückzutragen.

Die Entenmutter ließ sich von den Beamten nicht einfangen und flog anfangs davon. Später fand die Verkehrsteilnehmerin die Mutter wieder und so glückte eine erfolgreiche Familienzusammenführung.

