Vier Anzeigen nach Infektionsschutzkontrollen der Memminger Polizei

Am Wochenende hat die Polizei in Memmingen kontrolliert, ob die bestehenden Corona-Regeln eingehalten wurden. Das war allerdings nicht überall der Fall.

15.11.2021 | Stand: 12:53 Uhr

In Memmingen hat die Polizei bei Infektionsschutzkontrollen am Samstag mehrere Verstöße aufgedeckt. Wie die Beamten mitteilen, kontrollierte die Polizei in den Abendstunden im Stadtgebiet. Dabei stellte sich in einer Gaststätte in der Oberen Bachgasse heraus, dass sich dort ein 38-jähriger Gast ohne jeglichen Nachweis aufhielt.

Polizei kontrolliert in Memmingen die Corona-Regeln - vier Verstöße gemeldet

Bei einer weiteren Kontrolle in einer Spielothek Im Klösterle trafen die Beamten einen 29-jährigen Mann an. Er war weder geimpft noch genesen. Beide Männer sowie die Verantwortlichen der Betriebe erwartet nun eine Anzeige. (Lesen Sie auch: Verstärkte Corona-Kontrollen im Allgäu - Polizei zieht positives Fazit)

