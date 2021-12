Ist Weihnachtsbeleuchtung am Auto erlaubt? - Ein Autofahrer im Allgäu erfährt es bei einer Polizei-Kontrolle

Weihnachtsbeleuchtung am Auto - erlaubt oder nicht? Nein, sagt die Polizei Mindelheim und zieht einen Fahrer bei der Kontrolle aus dem Verkehr. Der Grund hier.

24.12.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Weihnachtsbeleuchtung im Straßenverkehr - keine gute Idee, heißt es vonseiten der Polizei im Unterallgäu. Bei einer Kontrolle in Mindelheim zogen die Beamten am Donnerstagabend deshalb einen Fahrer aus dem Verkehr.

Der Mann hatte laut Mitteilung eine bunte Lichterkette rund um sein Auto herum angebracht und fuhr so an einer Streife vorbei.

Weihnachtsbeleuchtung am Auto - erlaubt oder nicht?

Das Erscheinungsbild des Fahrzeugs sei durch die bunte Beleuchtung erheblich verändert und die Verkehrssicherheit dadurch beeinträchtigt gewesen, stellte die Polizei fest.

Der Betroffe war sich der Konsequenzen und des Gefährdungspotentials offenbar nicht bewusst und wollte laut Mitteilung mit der Lichterkette am Auto "etwas Weihnachtsstimmung" verbreiten.

Nachdem er die Beleuchtung entfernte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Allerdings erwartet ihn nun eine Bußgeldanzeige.

Seit wenigen Wochen gilt im Straßenverkehr in Deutschland ein neuer Bußgeldkatalog. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO-Novelle 2021) ist am 9. November in Kraft getreten. Das bedeutet unter anderem, dass Raser und Falschparker deutlich mehr zahlen, wenn sie erwischt werden. Bei den Fahrverbots-Regeln bleibt aber alles beim Alten.

Weihnachtsbeleuchtung: Im Straßenverkehr verboten, an Haus und Garten erlaubt

Anders als im Straßenverkehr: Sehr wohl gestattet ist dagegen Weihnachts-Deko und -Beleuchtung am eigenen Haus und Garten. Der Garten von Familie Fiedler aus Ottobeuren leuchtet in der Adventszeit besonders aufsehenerregend. Erfahren Sie hier, was die Erbauer des Christmas House antreibt.

