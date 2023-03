Jugendliche randalieren und zeigen Hitlergruß

In Memmingen haben Jugendliche an einem Pfarrheim randaliert. Als ein Zeuge sie ansprach, zeigten sie den Hitlergruß und flüchteten.

19.03.2023

In Memmingen haben drei Jugendliche am Samstag gegen 21 Uhr am Pfarrheim St. Ullrich mehrere Tische umgeworden, wodurch einiges zu Bruch ging, berichtet die Polizei.

Auf ihr Fehlverhalten angesprochen, reagierten die Jugendlichen unter anderem mit „Heil Hitler“-Rufen, zeigten den „Hitlergruß“ und entfernten sich anschließend vom Tatort.

Eine Nahbereichsfahndung nach den Jugendlichen verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

