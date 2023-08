Frauen prügeln sich auf einer Party

In Hawangen (Unterallgäu) ist ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Dabei wurde eine 18-Jährige gegen einen Tisch geschlagen.

26.08.2023 | Stand: 12:01 Uhr

In Hawangen ist am Samstag gegen 3 Uhr nachts ein Streit auf einer Party eskaliert. Wie die Polizei berichtet, geriet eine 31-Jährige mit einer 18-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf der Tanzfläche in einen Streit.

Daraufhin zog die Ältere die 18-Jährige an den Haaren und schlug sie gegen einen Tisch. Der 18-Jährigen eilten zuletzt zwei gleichaltrige Freundinnen zur Hilfe. Diese zog die Ältere ebenfalls an den Haaren.

Sicherheitsdienst musste prügelnde Partygäste trennen

Nur der Sicherheitsdienst konnte die Beteiligten trennen. Alle Frauen waren alkoholisiert und nach dem Zwischenfall leicht verletzt. Zeugen, welche den Zwischenfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.

Mehr Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie immer hier.