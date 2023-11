Polizei und Gemeinde Fellheim haben "wachsames Auge" auf die Ehemalige Synagoge

Krieg in Nahost: In Fellheim wird immer mal wieder Polizei wahrgenommen. Was der Förderkreis sagt und warum der Bürgermeister keine Ängste schüren möchte.

06.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Nahen Osten herrscht Krieg. Die Polizei in Deutschland verstärkt Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen und israelischen Einrichtungen. Ein wachsames Auge haben die Beamten derzeit auch auf die Ehemalige Synagoge in Fellheim. Wie die Polizei vorgeht und was das für die Kommune bedeutet, haben wir nachgefragt.

Das sagt die Polizei zum Vorgehen

„Bereits nach dem Angriff der Hamas auf Israel wurden Schutzmaßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West für Objekte mit jüdischem oder israelischem Hintergrund durch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West angeordnet“, zeigt Sebastian Nienkemper von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf.

Die Lage wird fortlaufend bewertet und Schutzmaßnahmen werden angepasst

Mit entsprechenden Interessenverbänden sei seitens der Polizei Kontakt aufgenommen und sensibilisiert worden. „Die Lage wird fortlaufend bewertet und gegebenenfalls die Schutzmaßnahmen angepasst“, so der Polizeipressesprecher zum Prozedere und dem weiteren Vorgehen. Zu betroffenen Objekten möchte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion keine Aussage treffen, bittet um Verständnis.

Polizei bei der Ehemaligen Synagoge Fellheim wahrgenommen

Polizeibeamte werden seither immer wieder bei der Ehemaligen Synagoge in Fellheim wahrgenommen. Andreas Schraut, Vorsitzender vom Förderkreis Ehemalige Synagoge Fellheim, weiß um die Situation: „Wir haben uns gleich zu Beginn Gedanken gemacht – vor allem, als wir mitbekommen haben, dass das Jüdische Museum in Augsburg schließt.“

Zum Hintergrund: Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben zeigte sich Anfang Oktober schockiert über die jüngsten Ereignisse in Israel. „Das Ausmaß des Terrors überschreitet alles, was Israel in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei den Menschen in Israel, die uns nahestehen“, so Museumsdirektorin Carmen Reichert.

Jüdisches Museum Augsburg Schwaben und der Umgang mit dem Krieg in Nahost

Sie ergänzte: „Die Erfahrung zeigt, dass Terroristen nicht zwischen Vertretungen Israels und jüdischen Gemeinden oder Jüdinnen und Juden unterscheiden – daher gilt die erhöhte Bedrohungslage infolge der Ereignisse im Nahen Osten auch für ein regionales jüdisches Museum wie unseres.“

Nach Absprache mit den lokalen Sicherheitsbehörden schloss das Museum. Auf der Homepage wird informiert, dass das Museum an beiden Standorten „aktuell nur von angemeldeten Gruppen besucht werden“ kann.

"Wir sind eine Gedenkstätte, wir halten Erinnerungen wach"

Andreas Schraut bereite die Gesamtsituation Sorgen, wenngleich er auch sagt: „Wir sind eine Gedenkstätte, wir halten Erinnerungen wach. Wir haben einen verstärkten Blick darauf, aber wir hoffen, dass nichts passiert.“ Es würden auch keine Veranstaltungen in der Ehemaligen Synagoge Fellheim abgesagt.

Die anstehenden Veranstaltungen in der Ehemaligen Synagoge Fellheim

So findet am 9. November eine Autorenlesung statt. Robert Domes liest über Anna Mayr (1903 bis 1978) aus Memmingen, die als Sekretärin bei einem jüdischen Tuchgroßhändler arbeitete. Am 11. November ist eine Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Pogromnacht geplant. Mehr zum Programm gibt es unter https://ehemaligesynagogefellheim.de.

Gemeinde Fellheim ist Eigentümerin der Ehemaligen Synagoge Fellheim

Eigentümerin der Ehemaligen Synagoge Fellheim ist die hiesige Kommune. „Die Polizei als auch wir als Gemeinde haben jetzt ein wachsames Auge“, sagt Fellheims Bürgermeister Reinhard Schaupp im Gespräch mit unserer Redaktion. Er weist wie Andreas Schraut darauf hin, dass die Ehemalige Synagoge kein Sakralbau mehr ist. „Aber es steht natürlich trotzdem ,Synagoge’ dran.“

Bürgermeister möchte bei Bewohnern und Besuchern keine Ängste schüren

In Fellheim gebe es derzeit keinen jüdischen Mitbürger mehr. „Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Gefahr. Wir wollen keine Ängste bei Bürgern und Besuchern schüren. Das ist mir ganz wichtig. Die Polizei weiß, wie sie es einschätzen muss und das passt“, macht der Fellheimer Bürgermeister deutlich.