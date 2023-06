Apotheken-Streik: Apotheker im Raum Memmingen funken SOS

Immer mehr Apotheken werden aufgegeben. Bei einem Protesttag am 14. Juni lassen Apotheker ihre Geschäfte geschlossen, um auf Probleme der Branche hinzuweisen.

10.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt. „Zurzeit schließt alle 17 Stunden eine Apotheke“, sagt Maximilian Breternitz. In Memmingen hätten in den vergangenen etwa fünf Jahren drei Apotheken für immer dicht gemacht. Laut dem Inhaber der Anna-Apotheke im Memminger Osten ist aufgrund dieser Entwicklung die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten in Gefahr.

Um auf diese prekäre Situation im deutschen Gesundheitswesen aufmerksam zu machen, findet am Mittwoch, 14. Juni, ein bundesweiter Protesttag statt, an dem voraussichtlich fast alle Apotheken des Landes geschlossen bleiben. Lediglich die zum regulären Notdienst eingeteilten Apotheken werden eine Notversorgung aufrecht erhalten. In Memmingen ist dies die Biocon-Apotheke am Weinmarkt. Im Landkreis Unterallgäu hat zum Beispiel die Rudolf-Apotheke in Mindelheim Notdienst.

Streik-Tag am 14. Juni: Apotheker kämpfen mit Bürokratie und Lieferengpässen

Über die Ursachen des Apothekensterbens und darüber, was die Politik dagegen unternehmen könnte, haben wir mit Breternitz und dessen Berufskollegen Alexander Philipp von der Memminger Löwen-Apotheke gesprochen. Dabei nennen die beiden Apotheken-Inhaber gleich eine ganze Reihe von Problemen, mit denen ihre Branche zu kämpfen hat.

Die beiden Memminger Apothekeninhaber (von links) Maximilian Breternitz (Anna-Apotheke) und Alexander Philipp (Löwen-Apotheke) werden sich am Protesttag beteiligen. Bild: Volker Geyer

„Derzeit leiden wir extrem unter Lieferengpässen“, sagt Philipp. Das bedeute eine Menge Mehrarbeit, weil die Apotheken natürlich bemüht seien, alternative Arzneimittel für ihre Kunden zu beschaffen. Dabei würden die Apotheker und ihre Mitarbeiter sowieso schon unter jeder Menge Bürokratie leiden.

Hier müssten unnötige Dokumentationen und weitere Vorschriften dringend abgebaut werden, um wieder mehr Zeit für die Beratung der Kunden zu haben. Schließlich sei dies mit eine der Hauptaufgaben in einer Apotheke. „Wir haben in erster Linie die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden im Blick“, betont Breternitz.

Apotheken-Streik am 14. Juni: Fachkräfte sind Mangelware

Mit dem stetig steigenden Bürokratieaufwand geht laut Philipp auch eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen einher. Apotheker und Angestellte würden enorm unter der wachsenden Mehrbelastung leiden. Das führe wiederum dazu, dass es immer schwieriger werde, überhaupt noch Fachkräfte zu finden.

Angesichts des Personalmangels kommen die beiden Memminger Apotheker schließlich auf das Thema Geld zu sprechen. So würden zum Beispiel Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) vermehrt in die Industrie abwandern, weil dort die Löhne höher seien. „Wir bezahlen zwar auch über Tarif“, sagt Philipp. Aber die Apotheken hätten aufgrund ihrer finanziellen Situation keinen weiteren Spielraum mehr nach oben.

Apotheker im Allgäu klagen: "Wir werden kaputtgespart"

„Wir werden seit 15 Jahren kaputtgespart“, ergänzt Breternitz. So sei etwa die packungsbezogene Honorierung – also die wichtigste Einnahmequelle der Apotheken – seit 2013 nicht mehr angepasst worden. Diese Pauschale ist gesetzlich reglementiert und liegt im Moment bei 8,35 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament. Hinzu kommt eine Vergütung von drei Prozent des Medikamenten-Einkaufspreises.

Der Apothekerverband fordert nun eine Erhöhung der Pauschale von 8,35 auf 12 Euro. Schließlich seien in der Vergangenheit nicht nur die Tariflöhne gestiegen, sondern zum Beispiel auch die Energiepreise und die allgemeine Inflation. Verschärfend hinzu kommt laut dem Verband, dass die Apotheken seit Februar mehr Geld an die gesetzlichen Krankenkassen abtreten müssen. Denn der Bund hat den Betrag im sogenannten GKV-Finanz-Stabilisierungsgesetz von zuvor 1,77 Euro auf zwei Euro pro rezeptpflichtigem Medikament erhöht.

Angesichts all dessen fordern die Apotheker in Deutschland jetzt rasche Lösungen von der Politik, um die Versorgung und die Qualität der pharmazeutischen Betreuung ihrer Kunden langfristig zu sichern. Diesen Forderungen soll mit dem Protesttag am 14. Juni Nachdruck verliehen werden.

Großer Zusammenhalt zwischen den Apotheken in Memmingen

Im Vorfeld verteilen die Memminger Apotheken Flyer an ihre Kunden, um sie über den Protesttag und die Probleme der Apotheken zu informieren. Außer den angekündigten Schließungen seien keine weiteren Aktionen am 14. Juni in Memmingen geplant. Mit Blick auf den bevorstehenden Protesttag sprechen Breternitz und Philipp von einem großen und sehr guten Zusammenhalt unter den hiesigen Apothekerinnen und Apothekern.

