Im Verfahren um den mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach kommen schreckliche Details ans Licht. Landwirt soll Polizei "etwas vorgegaukelt" haben.

27.09.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Er will nicht den Eindruck erwecken, dass seine Arbeit auf dem Hof fehlerfrei gewesen ist. Das lässt der 25-jährige Landwirt aus Bad Grönenbach am Dienstag von seinem Verteidiger verlesen. Er muss sich mit seinem Vater (68) am Memminger Landgericht wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Der Prozess dreht sich um den ersten von drei Fällen des Allgäuer Tierschutzskandals.

