Queeres Netzwerk will ländlichen Raum stärker stützen

Unterschiedliche sexuelle und geschlechtliche Orientierung: Queere Netzwerk Bayern hatte zu einem Austausch nach Memmingen eingeladen.

09.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Bayern weiß-blau wird bunter: 173 Angebote in sieben Regierungsbezirken sind aktuell auf der zentralen Plattform des Queeren Netzwerk Bayerns (QNB) online. „Wir hoffen, es werden ganz schnell viel mehr mehr“, sagt Markus Apel, der das von der Bayerischen Staatsministerium geförderte Projekt stellvertretend für den Regierungsbezirk Schwaben im Antonierhaus in Memmingen vorstellte. „Das Queere Netzwerk ist eine zentrale Vernetzungs-, Informations- und Kommunikationsplattform im Internet für alle Menschen mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen. Es bündelt Berichte, aktuelle Informationen, Beratungs- und Hilfsangebote wie auch kommerzielle und private Veranstaltungshinweise für LSBTIQ*“, so Apel weiter.

Die Abkürzung LSBTIQ* fasst dabei die ganze Vielfalt der verschiedenen Ausrichtungen zusammen: Lesbisch, Schwul, Bi-, Trans-*, Intersexuell* und Queer. Das bewusst gesetzte Sternchen bezieht dabei alle Geschlechter und Identitäten mit ein. Unter dem Motto „Let’s Talk Queere“ lud das Netzwerk an seinen Vorstellungsabenden der Tour auch Vertreterinnen und Vertreter queerer Initiativen und Organisationen ein. In Memmingen sprach in einer lockeren Talkrunde, bei der sich auch das Publikum einbringen konnte, JC Gleisenberg von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti) über seine Beratungsarbeit in Lindenberg.

„Mir ist es schon passiert, als ich unsere Flyer für Hilfsangebote in öffentlichen Einrichtungen platzieren wollte, wo ich mit der Aussage weggeschickt wurde, dass es so etwas wie Transidentität hier doch gar nicht geben würde“, wie Gleisenberg aus seiner persönlichen Erfahrung im ländlichen Raum berichtet. In diesem Bereich will das Queere Netzwerk Strukturen stärken und dortige Initiativen besser miteinander verknüpfen, auch wenn es um das Thema Diskriminierung und Gewalt geht. Das Netzwerk verweist auf seinen Seiten auf das bayernweite Hilfetelefon namens „Strong“. Dort erhalten Betroffene Unterstützung und Hilfe durch geschulte Fachkräfte. Der Lesben- und Schwulenverband, der mit dem Bayerischen Jugendring und der dgti ein weiterer Kooperationspartner des neuen Netzwerks ist, rief die Bundesregierung vor Kurzem dazu auf, eine unabhängige Expertenkommission einzuberufen, um homo- und transfeindliche Kriminalität offensiver zu bekämpfen.

Auf bundesweiter politischer Ebene setzt sich dafür Sven Lehmann ein. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung sprach am Veranstaltungsabend ein interaktives Grußwort. Er bekräftigte das neu installierte bayerische Netzwerk, das im vergangenen Jahr im Freistaat entstanden ist. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass auf politischer Ebene Bayern derzeit das einzige Bundesland in Deutschland sei, dass noch keinen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit entwickelt habe. Es gibt also noch viel zu tun, wie auch der Abend zeigte. Vor allem die Fachstellen, Beratungs- und Unterstützungsangebote sind im Freistaat noch ausbaufähig, wie die Übersicht der Landkarte im Netzwerk zeigt. Zudem sind viele bestehenden Hilfen oft auf Vereinsbasis, die auf ehrenamtlicher Arbeit beruht und oft nur durch Spenden finanziert ist. Heike Krebs von der Gleichstellungsstelle der Stadt Augsburg nutzt in Sachen Vernetzung beispielsweise die Verbindung zur Beratungsstelle „lebis“ für lesbische und bisexuelle Frauen in Schwaben bei ihrer Arbeit. Queere Menschen seien keine Randgruppe, sie seien Normalität und spiegeln die Vielfalt einer bunten Gesellschaft wider.