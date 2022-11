"Quiztoph und die 3 Musketierys" sind bayerische Quizmeister

Christoph Paninka aus Lachen im Unterallgäu zeigt sich im Team wieder erfolgreich. Welche Fragen beantwortet werden mussten.

14.11.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Für ihn ist es nun mittlerweile der sechste bayerische Quiz-Meistertitel: Christoph Paninka aus Lachen ( Unterallgäu) hat im Team „Quiztoph und die 3 Musketierys“ gemeinsam mit Martin Ehrl, Nikola Schubert und Jörg Wunsch die bayerische Quizmeisterschaft 2022 gewonnen. Sie fand in Würzburg statt.

Welche Auszeichnung tragen in Deutschland aktuell genau neun Betriebe? Das ehemalige Königspaar welches Landes wurde 1938 geboren, er in Rom, sie in Athen? Wer war in jenem Jahr deutsches Staatsoberhaupt, als in Coburg das erste vierrädrige Elektroauto, der „Flocken Elektrowagen“, produziert wurde? Welche sechs Wörter umfassende Aufforderung geht auf Udo Scholz zurück? Diese und weitere Fragen galt es, bei der Meisterschaft zu beantworten. Es gab sechs Runden mit je zehn Fragen à zehn Minuten. Insgesamt nahmen 50 Quizzer bei der Meisterschaft teil – darunter laut Christoph Paninka auch Prominente wie Dr. Manuel Hobiger und Claudia Lösch. Aus Memmingen und dem Unterallgäu waren Steffi Zimmer (Memmingen), Roland Huchler (Wolfertschwenden) und Christoph Paninka (Lachen) in Würzburg dabei.

Paninka berichtet: „2017 bis 2019 war mein Team ,Die Nichtbayern’ drei Mal hintereinander Meister geworden. 2020 fielen die Titelkämpfe pandemiebedingt aus. Im Jahr 2021 schafften wir zwar mit Mühe Silber, hatten allerdings auf das neu formierte Siegerteam um Dr. Hobiger fast zehn Punkte Rückstand. Das war eine ganz schöne Klatsche.“ Für dieses Jahr war Paninka dann in das Team von Martin Ehrl gewechselt. Sie waren zusammen auch deutsche Quizmeister geworden (wir berichteten).

Hauchdünner Sieg

In Würzburg korrigierten die Teams gegenseitig die Antwortbogen. Am Ende, so erzählt Paninka weiter, war es „ganz knapp“: „Es hat aber gereicht und es gab einen großen Jubel.“ Das Team „Quiztoph und die 3 Musketierys“ siegte mit 49,5 Punkten vor der Gruppe „T.N.T“ mit 49 Punkten und jener „Die vierfarbigen Fehldrucke“ mit ebenso 49 Punkten. Steffi Zimmer und Roland Huchler spielten im Team „Spvgg Westbayern“ und belegten Platz sieben, so Christoph Paninka.