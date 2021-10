Zwei betrunkene Radfahrer stürzen und verletzen sich schwer am Kopf

Zu zwei schweren Radunfällen ist es am Samstag im Allgäu gekommen. Beides Mal waren die Radfahrer stark betrunken.

24.10.2021 | Stand: 13:12 Uhr

Radunfall 1 in Pleß: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Am Samstagnachmittag geriet ein 62-jähriger Radfahrer auf einem abschüssigen Weg bei Pleß ( Unterallgäu) ins Schlingern und fuhr an der nächsten Gabelung geradeaus in den dortigen Bach. Drei Zeugen zogen den Radfahrer aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe, berichtet die Polizei. Der Radfahrer war alkoholisiert und trug keinen Helm. Außerdem waren seine Bremsen defekt, so dass sie nur wenig Bremsleistung erbrachten. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Radunfall 2 in Füssen: Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Am Samstagabend stürzte ein 70-jähriger Füssener mit seinem Fahrrad aufgrund seiner Alkoholisierung in die Außenmauer der Bundeswehrkaserne Füssen (Ostallgäu). Da der Mann laut Polizei kaum stehen konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der festgestellte Wert lag weit über dem Erlaubten. Bei dem Unfall zog sich der Fahrradfahrer eine Kopfplatzwunde zu. Der 70-Jährige kam ins Krankenhaus. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

