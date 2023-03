Tödlicher Radunfall bei Bad Grönenbach: "Es tut mir alles so unendlich leid"

Im Prozess um den tödlichen Unfall, der sich im September bei Bad Grönenbach ereignet hat, schilderte der Angeklagte nun, was aus seiner Sicht geschehen ist.

17.03.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Wie ist der tödliche Unfall zwischen Bad Grönenbach und Herbisried im September aus Sicht des Angeklagten abgelaufen? Warum ist er weitergefahren und hat der verunglückten 65-jährigen Radlerin nicht geholfen, wie es ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft? Wie war die Situation für die Ersthelfer, die versuchten, die Frau zu reanimieren? Und wie hat es die Polizei geschafft, durch abgebrochene Fahrzeugteile das mutmaßliche Unfallfahrzeug zu finden? Um all dies ging es während des zweiten Prozesstages am Donnerstag am Memminger Landgericht. Erster Verhandlungstag: War der tödliche Radunfall bei Bad Grönenbach versuchter Mord?

