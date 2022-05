Randalierer in Memmingen schlägt Frau und verletzt Polizisten

In Memmingen ist ein Randalierer gestern Abend völlig ausgerastet. Er schlug um sich, beleidigte mehrere Menschen und griff die Polizei an.

Der Randalierer beging die Straftaten nach Angaben der Polizei am Dienstagabend (17.5.) im Osten von Memmingen in der Bergermühlstraße.

Zunächst schlug der 40-Jährige laut Mitteilung einer Frau ins Gesicht und drückte deren Begleiter gegen eine Hauswand. Beide wurden dabei leicht verletzt. Anschließend beleidigte der Mann drei weitere Frauen, heißt es.

Randalierer in Memmingen schlägt Polizist in den Unterleib

Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf soll er mit dem Fuß ein Autofenster eingetreten haben - das beschädigte Auto gehörte einer der Frauen. Als die Polizei eintraf, nahmen die Beamten den Mann wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam. Beim Transport in die Haftzelle beleidigte und bedrohte er allerdings die eingesetzten Polizisten und schlug in der Haftzelle einem Beamten mit voller Wucht in den Unterleib, teilt die Polizei Memmingen mit. Der Diensthabende wurde dadurch ebenfalls leicht verletzt.

Der 40-jährige Mann hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen, heißt es abschließend. Vorgeworfen wird ihm Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Widerstand und ein tätlicher Angriff auf Polizeibeamte.

