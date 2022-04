Rangelei in Ottobeuren endet mit Faustschlag ins Gesicht

In Ottobeuren endet eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen mit einem Faustschlag - und einer Anzeige.

28.04.2022

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Rangelei in Ottobeuren mit einem Schlag ins Gesicht geendet.

Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen zwei Arbeitskollegen zu einer Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Ottobeuren. Der Streit zwischen dem 34-Jährigen und dem 25-Jährigen eskalierte von einer verbalen Auseinandersetzung zu einer körperlichen, als der Ältere den 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Ottobeuren: Männer ohne festen Wohnsitz

Wie die Polizei berichtet, hatte keiner der beiden Männern einen festen Wohnsitz. Weshalb die beiden Arbeitskollegen stritten, ist bislang noch unklar.

Gegen den 34-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.

